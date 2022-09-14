Планируйте будущее ваших детей с заботой о здоровье: «СОГАЗ-Мед» приглашает оформить полис ОМС для новорожденных
Общество 14.09.2022 10:10
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14.09.2022 10:10
У вас скоро родится ребенок или это радостное событие уже состоялось? Страховая компания «СОГАЗ-Мед» поздравляет вас. Быть родителями – не только большая радость, но и ответственность, вместе с которой у родителей появляются новые обязанности в виде оформления необходимых документов и обеспечения надлежащего ухода за младенцем.
Одним из первых дел, которое предстоит выполнить новоиспечённым родителям – оформить важнейшие документы для маленького гражданина. Это свидетельство о рождении, СНИЛС, регистрация по месту жительства и полис ОМС.
Полис ОМС можно оформить в выбранной страховой медицинской организации после получения свидетельства о рождении. Документ даёт гарантированное право на диспансерное наблюдение у участкового педиатра и это очень важно — в первый год жизни малышу необходим постоянный медицинский контроль и наблюдение.
Кроме того, по полису ОМС ребенок будет получать полный комплекс медицинских услуг:
– посещение на дому патронажной сестрой;
– консультации и осмотры врачами-специалистами;
– лабораторную и инструментальную диагностику;
– профилактические мероприятия;
– медицинскую помощь в условиях стационара.
Получить полис ОМС для новорожденных, являющихся гражданами РФ, очень просто. В страховую медицинскую организацию необходимо предоставить свидетельство о рождении, документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) ребенка (при наличии).
«СОГАЗ-Мед» приглашает оформить полис ОМС в компании, которая занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций по количеству застрахованных – 44 млн человек.
Напоминаем: действующий полис ОМС – это гарантия получения бесплатной медицинской помощи на всей территории РФ и уверенность в том, что малыш всегда сможет получить квалифицированную медицинскую помощь.
Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС, медицинской помощи или качестве ее оказания, вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».
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