Гастроли шоу Гии Эрадзе «Песчаная Сказка» состоятся в Волгограде до закрытия цирка на масштабную реконструкцию





Незабываемое во всех смыслах событие грядет в Волгоградском цирке. Перед его официальным закрытием на долгий капительный ремонт здесь пройдут гастроли шоу, аналогов которому нет в мировом цирковом искусстве. Известный своими красочными проектами «Королевский цирк» Заслуженного артиста России Гия Эрадзе подготовил для волгоградцев «Песчаную сказку» с множеством красивых номеров, сложнейших трюков и интересной сюжетной линией.

– 12 фур декораций. У нас экраны, потрясающая люстра, у нас очень много животных: лошади, обезьяны, три бегемота, – рассказывает ведущая артистка шоу, дрессировщица и воздушная гимнастка Екатерина Запашная. – Мы привезли вам настоящую восточную сказку. Это спектакль. У Гии Эрадзе есть четыре коллектива, у него самые лучшие цирковые проекты в России. И мы отличаемся от других проектов, которые уже были в вашем городе. У нас спектакль, у нас единая сюжетная линия. И у нас есть главный персонаж, который через весь спектакль преодолевает какие-то трудности и в финале обретает. То есть у нас есть и завязка и финал, и это будет интересно. Это главное отличие, это синтез театра и цирка – такой эксперимент, который Гия Эрадзе решил сделать.





Труппа состоит из титулованных артистов Российской государственной цирковой компании, но есть и в ней и новички, для которых выступление в Волгограде станет премьерным. Это студентка Государственное училище циркового и эстрадного искусства им М. Н. Румянцева (Карандаша) Маргарина Щедрина. Ее коллеги называют настоящим самородком. Гибкая и хрупкая эквилибристка покажет эффектный номер на огромной свече.





«Песчаная сказка» с первых минут завораживает зрителя, как одного из ее персонажей. Исполнитель главной роли в шоу Константин Асташов немного приоткрыл тайну, рассказав, с чего все начнется.

– Шкодный парень гуляет по музею, проваливается в какую-то дверь и оказывается в восточной сказке, – рассказывает артист. По его мнению, на представление лучше не опаздывать, так как вся интрига закрутится в самом начале, а следить за сюжетом можно будет на трех больших экранах.

Роскошные костюмы, украшенные камнями Swarovsi специально пошиты для этого шоу. Авторские декорации, самое современное световое и звуковое оборудование. Каждый номер – эта целая история, в которой оживают загадочные герои и образы.

В Волгограде зрители увидят номера в исполнении титулованных артистов Росгосцирка: ловких акробатов на мачте, головокружительных эквилибристов на рейнских колесах, воздушных гимнасток в сфере, акробатов на джамперах, мастеров конной акробатики жокеев, клоунов и многое другое.

– У нас абсолютно семейный спектакль от 0+. Почему? Потому, что так режиссер сделал спектакль, что будет интересно и взрослым, и детям. У нас есть хорошо просматриваемая детская сюжетная линия и есть взрослые моменты, которые взрослому человеку будут понятно. Вот сложность трюков ребенок не оценит, а взрослый сможет понять насколько сложно и трудно работает артист, какие сложные трюки он выполняет. У нас сложный трюковой набор у артистов, – рассказывает о шоу Екатерина Запашная.





Эта пара воздушная гимнастка вместе со своим партнером (супругом) Константином Растегаевым выполняет трюки на ремнях без страховки под самым куполом цирка.

В новом шоу Гии Эрадзе и компании Росгосцирк «Песчаная сказка» зрителей ждет встреча с очаровательными белоснежными самоедскими лайками, пятнистыми далматинцами, пушистыми шпицами, двугорбыми верблюдами, грациозными лошадями, озорными обезьянами и райскими павлинами. Главным сюрпризом шоу станет единственный в мире аттракцион с группой гиппопотамов под руководством народного артиста России Тофика Ахундова и его супруги Людмилы.

Их питомцы Яна, Злат и Аида - огромные полуторатонные африканские бегемоты. Они путешествуют в фургонах, оборудованных специальными бассейнами, и едят только овощи, кашу и сено.

– Бегемоты – очень своеобразные животные. Они умные, но они не любят повиноваться. У них такой характер, они не повинуются. Я взял маленьких, годовалого возраста и постепенно приучал их, они привыкли и я для них как папа, родной отец, – рассказывает дрессировщик бегемотов, Народный артист России Тофик Ахундов.

Совсем скоро его питомцам, которые стали настоящими цирковым звездами, исполнится 15 лет. В Волгограде бегемоты покажут номер с обезьянами и другие невероятные трюки.

Новое шоу Гии Эрадзе и Российской государственной цирковой компании «Песчаная сказка» будет идти в Волгограде только один месяц – с 17 сентября по 16 октября, затем цирк закроют на ремонт. Так, как гастроли в нашем городе точно продевать не будут, то продажа билетов открывается сразу на весь месяц. И вам стоит поспешить с покупкой билетов, чтобы не пропустить неповторимый праздник веселья для всей семьи.





















Реклама. ИП Симонов А.А.