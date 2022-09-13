«Синара-Девелопмент» в Волгограде открыла продажи в доме с уникальными планировками





«Синара-Девелопмент» открыла продажи квартир в новом жилом комплексе Level UP, который возводится в Центральном районе Волгограда. Современный 19-этажный дом на стилобате появится на улице Селенгинская, 7.

Главное преимущество жилого комплекса – функциональные планировки квартир. В двух- и трехкомнатных квартирах запроектированы мастер-спальни с отдельной ванной и удобной нишей под гардеробную. Теплые лоджии можно использовать как кабинет или место для отдыха. А на 19 этаже высота потолков достигает трех метров и за счет увеличенной площади остекления в квартиру попадает больше естественного света. Шарма новому ЖК придадут французские балконы, которые появятся дополнительно к основной лоджии на четырех этажах.





Чтобы жить в доме было комфортно и безопасно, специалисты предусмотрели все аспекты, среди которых система контроля доступа и круглосуточное видеонаблюдение, дизайнерское оформление холла, улучшенная шумоизоляция, система телеметрии, светоотражающее покрытие стекол, горизонтальная разводка отопления.





Двор в Level UP спроектирован так, чтобы жители больше времени проводили на свежем воздухе и каждый мог найти в нем занятие по душе. Для малышей – детская песочница с навесом от солнца, безопасные качели, балансиры, горки. Для детей постарше – развивающий комплекс с лабиринтом, кольцами и турниками. Для любителей спорта – поле для мини-футбола и баскетбола.

В доме также будет создан соседский центр с детским клубом и коворкингом. Это пространство, где жильцы могут организовывать творческие встречи, мастер-классы, игры и праздники. Интерьер центра будет выполнен в скандинавском стиле «хюгге».

— «Синара-Девелопмент» активно работает с банками, чтобы разработать для клиентов наиболее выгодные программы ипотечного кредитования. Например, приобрести квартиру в строящихся жилых комплексах можно по сниженным ставкам от 1,3 до 2,3 %. Мы эффективно работаем по программе семейной ипотеки - она распространяется на семьи, в которых после 1 января 2018 года родился ребенок, а также по программе ипотеки с господдержкой, которая не зависит от семейного статуса и наличия детей. Компания всегда сдает свои объекты в эксплуатацию в установленные сроки и с высоким качеством строительства. Мы не просто строим квадратные метры, мы создаем комфортную среду жизни для жителей Волгограда, — сказал коммерческий директор «Синара-Девелопмент» Юрий Старков.

Оформить ипотеку и получить одобрение можно в офисе Застройщика! Звоните: +7(8442)499-355





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