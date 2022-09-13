Экономика

Свыше 10 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредитам в рамках рефинансирования

Экономика 13.09.2022 10:12 Новости компаний
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13.09.2022 10:12 Новости компаний


ВТБ с момента перезапуска программ рефинансирования провел более 10 тысяч сделок по необеспеченным кредитам и ипотеке на сумму около 25 млрд рублей.

Ставку по ранее оформленным кредитам наличными в ВТБ снизили более 5,4 тысяч заемщиков почти на 6 млрд рублей. В среднем клиенты снижали свою платежную нагрузку по кредитам на сумму 780 тыс. рублей. В рамках рефинансирования ипотеки ВТБ провел свыше 4,5 тысяч сделок на сумму около 18 млрд рублей. Средний размер рефинансируемой ипотеки составляет 3,9 млн рублей. Оставшаяся часть сделок пришлась на автокредиты.

-ВТБ оперативно перезапустил для клиентов рефинансирование, как только ситуация на российском финансовом рынке стабилизировалась. Программа позволяет им существенно снизить платежи: например, по ипотеке и кредитам наличными клиенты могут уменьшить финансовую нагрузку почти в два раза. Эту возможность использовали уже свыше 10 тысяч заемщиков, и мы видим, что большая часть клиентов, которые ранее оформили кредиты по экстремально высоким ставкам, уже решили свои финансовые вопросы, – прокомментировал Евгений Дячкин, вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ.

Рефинансирование ипотеки ВТБ перезапустил в конце июня. Сегодня средства в рамках этой программы банк предоставляет под 9,9% при условии личного и имущественного страхования. Максимальный размер рефинансируемого кредита составляет 60 млн рублей, срок – до 30 лет. Заемщики с детьми могут рефинансировать в ВТБ ранее оформленный жилищный кредит в рамках программы «семейной ипотеки», снизив ставку до 6% годовых на весь срок договора (до 5% – в ДФО).

Рефинансирование потребительских кредитов ВТБ запустил с 1 августа. Согласно условиям обновленной программы, клиенты могут объединить до шести любых кредитов в один по ставке от 5,4% годовых с учетом дисконта при подаче онлайн-заявки и оформлении страхования. При этом рефинансировать можно любые кредиты, полученные не менее трех месяцев назад, суммой от 30 тыс. до 7 млн рублей, по которым отсутствует текущая просроченная задолженность. Воспользоваться программой можно на срок от 6 до 84 месяцев.

Подать заявку на рефинансирование клиенты могут на сайте банка, а также через кол-центр и в офисах ВТБ.


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