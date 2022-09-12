



Кредитный договор на сумму 118 млн рублей заключен с тверской компанией «Люксупак». Средства предоставлены на инвестиционные цели по ставке 3% годовых в рамках новой программы правительства, Центробанка и «Корпорации МСП».

«Люксупак» работает на рынке производства картонной упаковки уже более 15 лет. Компания оказывает полный спектр услуг в сфере полиграфии и изготовления индивидуальной картонной, бумажной и комбинированной упаковки, востребованной для различных отраслей, начиная с фармацевтики и заканчивая машиностроением.

Программа правительства, Центробанка и «Корпорации МСП» дает возможность предпринимателям получить в банках льготное финансирование на инвестиционные цели по ставке не выше 4,5% годовых. Объем программы составляет 50 млрд рублей до конца 2022 года. Компании малого и среднего бизнеса могут получить в банке «Открытие» инвестиционные кредиты на сумму от 50 млн до 1 млрд рублей сроком до 10 лет. В течение первых трех лет льготного периода ставка по кредиту для среднего бизнеса составит 3%, для малого и микробизнеса – 4,5% годовых. Следующие два года ставка будет рассчитываться по формуле «ключевая ставка на дату подписания договора плюс не более чем 2,75%».