Экология

Сбер и фонд «Без рек как без рук» опубликовали результаты исследования воды в Волге

Экология 12.09.2022 16:07
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12.09.2022 16:07


Сбер совместно с некоммерческим фондом «Без рек как без рук» представил отчёт об экологическом состоянии самой протяжённой реки в Европе. Заборы проб были сделаны в День Волги, 20 мая.

Волонтёры акции одновременно взяли 30 проб воды в 15 городах, расположенных по всему течению реки. Акция проводилась во второй раз, что позволило посмотреть на состояние воды в динамике.

Места, в которых производился забор воды, определяли эксперты-экологи. Участниками акции стали волонтёры Сбера, которые прошли специальное обучение. С помощью научного оборудования они собрали пробы воды, которые передали для дальнейшего исследования в специализированную аккредитованную лабораторию в Москве.

- Для нас акция "Дань Волге в День Волги" имеет не только научно-практическое значение. Своей поддержкой экологических проектов Сбер стремится объединить всех неравнодушных к экологии и ответственному потреблению людей и сформировать в нашей стране ESG-сообщество, которое будет подстёгивать экологическую повестку, инициировать мероприятия, побуждать людей и бизнес активнее участвовать в общественно значимых городских и общероссийских проектах и более внимательно относиться к тому, какое влияние человек оказывает на природу своей деятельностью, -отметил Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

- В нацпроекте "Экология" сразу два федеральных проекта посвящены водным объектам: Байкалу, Волге и другим крупным рекам. Строятся очистные и водопропускные сооружения, делается дноуглубление, ликвидируется накопленный вред экосистемам. Главная движущая сила всех экологических инициатив — это люди. Волонтёры, жители городов и посёлков, которые заботятся о своих родных местах. Более 1,8 миллиона человек вышли чистить берега рек только в 2021-2022 годах. Прошло более 30 тысяч субботников во всех регионах страны, очищено почти 50 тысяч километров береговой полосы, - отметил Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии России.

Основные результаты, которые удалось получить по итогам акции «Дань Волге в День Волги».

По сравнению с 2021 годом зафиксировано улучшение качества воды по ряду загрязнителей. По мнению учёных, это может быть связано с уменьшением сброса загрязняющих веществ в реку и улучшением качества работы очистных сооружений. В то же время, возможно, это эффект от более сильного половодья в 2022 году.
Анализ проб воды, взятых по течению Волги до крупных городов и после,
подтвердил их антропогенное влияние на экосистему реки. Для ряда городов зафиксировано несколько видов загрязнений: тепловое, изменение pH, нитратами, нитритами, аммонием, фосфатами, ионами железа, марганца, брома, алюминия, магния, лития.
Из всех городов волжского бассейна на изменение химического состава воды реки в большей степени влияют такие крупные агломерации, как Самара, Ульяновск и Волгоград. При этом ни в одном из них не превышены нормативы допустимого воздействия на Волгу. Наименьшее влияние оказывают Кинешма и Кострома.
По превышению ПДК (предельно-допустимых концентраций) лидерами являются Козьмодемьянск, Чебоксары и Тверь. Минимальные превышения ПДК по загрязнению отмечены для Самары, Казани и
Ярославля.
Анализ концентраций в пробах воды 70 катионов тяжёлых металлов показал, что 90% из них находятся в пределах нормы. Поэтому для дальнейшего исследования и мониторинга загрязнения воды в Волге необходимо сфокусировать внимание только на семи из них: железе, марганце, броме, алюминии, магнии, литии, бериллии. Их концентрации иногда превышают ПДК.
Для дальнейших исследований целесообразно включить в мониторинговые исследования загрязнения пластиком, в том числе микропластиком. Данный загрязнитель становится существенным в последнее десятилетие и требует отдельного внимания.
Собранные данные переданы в Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова и другие научные организации. Полученные по итогам акции результаты будут использованы при разработке проектов по улучшению экологического состояния Волги.

- Проект "Дань Волге в День Волги" второй год подряд демонстрирует не только высокую вовлечённость корпоративных волонтёров Сбера в исследовательскую работу, но и предоставляет уникальные научные результаты, на основании которых мы можем отслеживать состояние качества воды одной из главных речных артерий страны — реки Волги. Антропогенная нагрузка на реку сегодня достаточно велика. Уменьшение её негативного воздействия на население и биосферу Волги в целом — это одна из актуальных и важнейших задач, которую мы решаем совместно со Сбером, осуществляя комплексный мониторинг экологического состояния Волги, - отмечает
Олег Ломаков, генеральный директор фонда «Без рек как без рук».



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