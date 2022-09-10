







Наш регион за последние несколько лет заметно преобразился – улицы городов и поселков стали заметно светлее. Немаловажно и то, что вопросы бережного отношения к природе и использования энергосберегающего оборудования становятся всё более актуальными.

Вопросам энергосбережения и энергоэффективности посвящен ежегодный всероссийский фестиваль «Вместе Ярче», который в Волгограде традиционно приурочен к Дню города. Сегодня для гостей праздничных мероприятий региональные компании организовали интерактивные площадки на верхней террасе Центральной набережной.

Так, сотрудники электросетевой компании АО «Волгоградоблэлектро» рассказали о важности соблюдения правил электробезопасности, применении современных энергоэффективных технологий и перспективах развития энергетики.













Напомним, компания является участником многих программ развития Волгоградской области: будь то восстановление уличного освещения населенных пунктов или развитие электросетевых комплексов для электромобилей, работающих, в том числе, на солнечной генерации. Специалисты воплощают в жизнь социальные проекты, создавая экономичное и экологичное будущее уже сегодня.

– Не стоит забывать и о таких простых, но важных вещах, как воспитание бережного отношения к природным ресурсам среди подрастающего поколения, – уверены в компании. – Об этом важно рассказывать детям.

Энергетики регулярно проводят для школьников и учащихся образовательных учреждений уроки электробезопасности, экскурсии, практики и дни открытых дверей.













Вот и сегодня на фестивале «Вместе Ярче» площадка АО «Волгоградоблэлектро» была одной из самых оживленных. Особо интересными для ребят разного возраста стали уроки электробезопасности, транслируемые на большой плазменной панели. Закрепить знания предлагалось в форме игры и веселой викторины, а также рисунков на баннере-раскраске. Самые талантливые, активные и усердные получили памятные подарки.

К слову, не только дети, но и их родители принимали участие в увлекательной программе и проверяли свои знания. Занимательные и полезные конкурсы подарили всем участникам хорошее настроение и заряд положительных эмоций.