Волгоградцам пообещали комфортную погоду на День города

В Волгограде исследуют берег Волги у бывшего грузового порта10.09.2022 10:22
Центр Волгограда на два дня закрыли для автомобилей10.09.2022 09:24
Икону с частицей мощей Серафима Саровского привезут в Волгоград10.09.2022 08:48
В Волгограде показали историю БК-31, защищавшего Сталинград09.09.2022 23:36
Избирком сообщил число проголосовавших на выборах 9 сентября09.09.2022 22:28
Пресняков, флотилия и реактивные самолеты: куда сходить в Волгограде 10 сентября (программа)09.09.2022 21:07
Тысячи человек пришли 9 сентября на открытие обновленной набережной Волгограда09.09.2022 20:08
В Волгограде серийного дискредитатора ВС РФ оштрафовали на 360 тысяч09.09.2022 19:52
Глава Станично-Луганского района Зинченко находится с визитом в Волгограде09.09.2022 18:41
«Ходят коровы и жуют цветы»: в Камышине родные погибших на Украине добиваются от чиновников открытия Аллеи Славы09.09.2022 17:30
В Волгоградской области взяли на карандаш голосующих за депутатов09.09.2022 16:55
Президент России присвоил высокое звание профессору ВолгГМУ Сергею Дмитриенко09.09.2022 16:25
Указом Президента Российской Федерации звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» присвоено доктору медицинских наук, профессору, научному руководителю Волгоградского государственного медицинского университета Сергею Владимировичу Дмитриенко. Соответствующее удостоверение и знак в торжественной...