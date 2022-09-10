Волгоградцам пообещали комфортную погоду на День города









На День города в Волгограде будет без существенных осадков. Как сообщили в Волгоградском ЦГМС, сегодня, 10 сентября, воздух прогреется днем до +15...+17º. Ветер прогнозируют северо-западный 7-12 м/с.

Ночью ожидается понижение температуры до +5...+7º.

11 сентября в Волгограде будет теплее: днем +17...+19º и также без существенных осадков. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 м/с ночью и 7-12 м/с днем.

В отдельных районах Волгоградской области по утрам прогнозируют туман и ночные заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0...-3º. Днем температура прогреется до +13...+18º. Ветер северо-западный, северный: ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»