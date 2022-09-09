Сервис безопасных расчетов: что это и для кого

Полезно знать 09.09.2022 15:39
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09.09.2022 15:39
Покупка недвижимости – ответственный шаг, где хочется предусмотреть все нюансы и быть уверенным в том, что обе стороны выполнят свои обязательства. В точки зрения финансового процесса банки предлагают решения, которые помогут дополнительно обезопасить сделку.
К примеру, при регистрации сделки в Сбере вам, наверняка, предложат воспользоваться сервисом безопасных расчетов.
Более того, по информации пресс-службы Сбера за три летних месяца 2022 года почти 26% сделок с недвижимостью, проводимых в Сбере в Поволжье, осуществлялись с использованием данного сервиса. Только в августе текущего года с сервисом безопасных расчетов было совершено более 5,1 тысяч сделок с недвижимостью в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областях. Разберемся чуть подробнее, что это такое.
Сервис безопасных расчетов Домклик — это дистанционный способ расчетов за недвижимость между покупателем и продавцом. Банк переведёт деньги продавцу только после того, как покупатель получит права на жильё.
Для чего нужен сервис?
Продавцу важно получить деньги, а покупателю — стать владельцем недвижимости, за которую он заплатил. Сервис безопасных расчетов, по сути, гарантирует соблюдение условий договора для каждой стороны.
Как работает сервис?
Покупатель переводит деньги на специальный защищенный счет, где они хранятся на счету до регистрации сделки в Росреестре. Как только сервис Домклик получает от Росреестра подтверждение, что переход права собственности произошел и зачисляет деньги на счет продавца.
Сколько ждать перевода денег?
В среднем, срок регистрации сделки в Росреестре составляет один рабочий день, после получения Сбером подтверждения о факте регистрации процесс перечисления денег продавцу, как правило, не превышает 3 дней.
Есть ли условия под «звездочкой»?
Все сайты единогласно отвечают, что подробную информацию об условиях, порядке оказания услуги и ее стоимости лучше уточнить в самом банке. Все же ориентируясь на открытые данные Сбера скажем: услуга платная. Участники сделки — совершеннолетние граждане РФ, плюс, в не более пяти получателей денежных средств в договоре на оказание услуги.
Похожий сервис есть также у ВТБ, он доступен для проведения ипотечных сделок с продавцами физическими и юридическими лицами по ДКП и ДУПТ.
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