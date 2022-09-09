Общество

Президент России присвоил высокое звание профессору ВолгГМУ Сергею Дмитриенко

Общество 09.09.2022 16:25
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09.09.2022 16:25


Указом Президента Российской Федерации звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» присвоено доктору медицинских наук, профессору, научному руководителю Волгоградского государственного медицинского университета Сергею Владимировичу Дмитриенко. Соответствующее удостоверение и знак в торжественной обстановке зала Воинской и Трудовой Славы Волгоградской области профессору ВолгГМУ вручил губернатор Андрей Бочаров. 
Каждый день своей работой, своим трудом вы и ваши товарищи по службе, по работе пишете современную историю Волгоградской области и всей нашей страны, продолжаете Великую историю нашего государства. Жители Волгоградской области, жители всей нашей страны гордятся вами, вашими делами, тем наследием, которое вами уже сформировано и формируется сегодня, — отметил глава региона.
Весь трудовой путь профессора Дмитриенко связан с Волгоградским государственным медицинским университетом. Более 30 лет он занимается научно-педагогической деятельностью. Прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой, более 15 лет осуществлял руководство кафедрой стоматологии детского возраста ВолгГМУ. Одновременно был деканом стоматологического факультета. Стоял у истоков создания Стоматологической поликлиники и долгие годы являлся ее директором. Под научным руководством Сергея Владимировича подготовлено и защищено 42 кандидатские и 12 докторских диссертаций. За последние 3 года успешно пройдена защита 2 кандидатов и 1 доктора медицинских наук. 
Сергей Владимирович Дмитриенко — председатель диссертационного совета, работающего при ВолгГМУ. Постоянно приглашается на защиты диссертаций в качестве оппонента и рецензента – эксперта научных исследований, монографий, научно-практических публикаций.
Является соавтором рационализаторских предложений, членом редакционных советов и редколлегий трех журналов, входящих в перечень ВАК и одного журнала, входящего в Web of Science. 
Основное направление научных исследований профессора Дмитриенко посвящено профилактике и лечению пациентов с врожденной и приобретенной патологией челюстно-лицевой области. По результатам исследований этого направления им опубликовано 511 научных работ, в том числе более 30 монографий и учебно-методических пособий. Сергей Владимирович является соавтором учебных и учебно-методических пособий разного уровня. 
Учебные издания, автором которых является Сергей Владимирович, стали настольными книгами для многих поколений студентов стоматологических факультетов образовательных организаций, используются ординаторами, врачами. Профессора Дмитриенко уважают и ценят коллеги, студенты, клинические ординаторы, аспиранты, ну и конечно пациенты. 
Профессор Дмитриенко имеет высокий научный рейтинг. Достаточно отметить, что за последние 5 лет на его работы ученые всего мира ссылались почти десять тысяч раз. 
Профессором получено 23 патента на изобретения, которые внедрены в практическое здравоохранение и лечебные учреждения г.Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Саратова, Ставрополя, Краснодара, и в учебный процесс профильных кафедр стоматологических факультетов Сеченовского Университета, Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета, Саратовского медицинского университета им.В.И.Разумовского, Пятигорского медико-фармацевтического института.
В сентябре 2014 г. усилиями Сергея Владимировича в Пятигорском медико-фармацевтическом институте – филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России созданы направление подготовки специалистов по специальности «Стоматология», кафедра стоматологии, которые успешно осуществляют подготовку специалистов в настоящее время. 
Научный руководитель ВолгГМУ активно выступает с докладами на региональных, международных научных и врачебных конференциях, организуемых для врачей-ортодонтов. Сотрудничает со специалистами Башкирского государственного медицинского университета, обеспечивая широкую научно - практическую интеграцию со стоматологическими кафедрами медицинского университета.
Фото: Пресс-служба Администрации Волгоградской области

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