Экономика 09.09.2022 14:29
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09.09.2022 14:29
Экономист «Открытие Research» по международным рынкам Кирилл Кононов комментирует.
На заседании 8 сентября ЕЦБ повысил основную ставку денежно-кредитной политики с 0,5% до 1,25%, депозитную ставку – с 0% до 0,75%. Основной причиной повышения была названа инфляция, которая особенно сильно сказывается на бедных слоях населения и ведет к снижению их уровня жизни.
На последовавшей за заседанием пресс-конференции глава ЕЦБ К. Лагард отметила, что регулятор собирается и дальше повышать ставку. Текущая инфляция на уровне 9,1% резко превышает целевой уровень ЕЦБ не выше 2%. Значительное и продолжительное повышение ставки в такой ситуации оправданно – это вполне отвечает экономической теории. К. Лагард уточнила, что ставку, вероятно, понадобится повышать на следующих 2-5 заседаниях.
Однако решение проблемы инфляции может оказаться сложнее, если принять во внимание дополнительные вопросы, и некоторые из них были подняты на пресс-конференции.
Во-первых, такого повышения явно недостаточно для традиционного способа борьбы с инфляцией – с помощью ставки. Обычно предполагается, что ставка ДКП должна быть выше инфляции, чтобы привести к реальному снижению спроса. Даже после повышения реальная ставка ЕЦБ – минус 7,8%. Она в гораздо большей степени «стимулирующая», чем в прошлом году, когда ЕЦБ боролся с последствиями коронавируса. Чтобы довести реальную ставку до нуля, её нужно поднять хотя бы до 4-5% – если использовать оценки базовой инфляции, на которую в наибольшей степени влияет политика центрального банка. Но такой уровень ставок должен будет неизбежно привести к долговому кризису в еврозоне – госдолг в ней почти достиг 100% ВВП, причём в «проблемных» странах (Италии, Греции и т.п.) он существенно выше. При этом долговой кризис неизбежно приведёт к падению ВВП, и ЕЦБ неявно это подтверждает, сделав «стресс-сценарий» экономики, предполагающий рецессию в ЕС в следующем году.
Возможно, ЕЦБ готовится именно к такому сценарию, не говоря об этом прямо. Именно для купирования долгового кризиса подходит «инструмент защиты механизма трансмиссии ДКП» (Transmission Protection Instrument, TPI) – выкуп гособлигаций, о возможности проведения которого ЕЦБ заявлял в июле. В этом случае регулятор сбалансирует долговые рынки, приняв на свой баланс проблемные долги. А с экономическим кризисом предоставит право разбираться политикам.
Во-вторых, даже такого повышения ставки может оказаться недостаточно для эффективной борьбы с инфляцией. Как сказала К. Лагард, большая часть вклада в инфляцию – результат подорожания нефти и газа. Ужесточение политики ЕЦБ этого сделать не позволит. Особенно если Евросоюз продолжит ужесточать свои же запреты на торговлю сырьём.
Чтобы сбалансировать кратко- и долгосрочные риски, ЕЦБ с одной стороны ужесточает политику, а с другой – заранее готовит каналы предоставления финансовой системе ликвидности, когда долговой кризис всё-таки разразится. Такую политику сейчас можно назвать достаточно рискованной. Впрочем, не следует исключать, что в условиях фактической рецессии и роста безработицы непоколебимость ЕЦБ может пошатнуться.
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