Экономика

Предприниматели получили возможность подписаться на сервис «Мое дело» в интернет-банке «Открытия»

Экономика 08.09.2022 13:46
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08.09.2022 13:46


В «Бизнес-портале», онлайн-банке для предпринимателей банка Открытие», появилась функция подписки на популярный сервис для ведения учета «Мое дело».  
Сервис «Мое дело» дает возможность автоматически вести бухгалтерию, налоговую отчетность на любой системе налогообложения, товарный и кадровый учет, а также содержит шаблоны документов, видеоуроки и помощь эксперта-бухгалтера. Подключить сервис могут руководитель или владелец компании, а работать в нем – еще и бухгалтер.
Подписка через «Бизнес-портал» позволяет клиентам выбрать тариф – Эконом,  Базовый или Премиум – а также период предоплаты: можно установить оплату за месяц или за год. Клиентам банка «Открытие» при подключении сервиса на «Бизнес-портале» доступен бесплатный демо-период, в течение которого можно попробовать работу в сервисе.
Для оформления подписки нужно кликнуть на карточку «Мое дело» в разделе Сервисы «Бизнес-портала», а затем нажать «Попробовать». После этого – заполнить короткую заявку, указав систему налогообложения компании и контактные данные, выбрать тариф и период оплаты, подтвердить подключение. В личном кабинете сервиса можно подключить интеграцию с банком для автоматического формирования данных бухучета без ручного ввода. Им можно пользоваться сразу, а оплачен сервис будет после завершения демо-периода.
Подключить подписку на сервис «Мое дело» можно по ссылке.

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