Экономика

ВТБ: в Волгограде спрос на автокредиты вырос в 1,7 раза

Экономика 08.09.2022 10:41 Новости компаний
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08.09.2022 10:41 Новости компаний


В августе 2022 года продажи автокредитов ВТБ в Волгоградской области превысили 135 млн рублей. Это почти на 70% больше, чем месяцем ранее. Всего по итогам восьми месяцев, региональные выдачи банка в этом сегменте составили 620 млн рублей.

На фоне реализации госпрограммы в августе доля новых машин в региональных продажах ВТБ увеличилась на 17 п.п. по отношению к прошлому месяцу. В результате 73% выдач автокредитов в последний летний месяц пришлось на новые транспортные средства. Всего на покупку таких машин в августе ВТБ выдал волгоградцам более 106 млн рублей, из них 31 млн рублей клиенты получили на льготных условиях. Наибольшей популярностью у клиентов пользуется автомобиль LADA – его доля в выдачах по итогам августа превысила 47%, увеличившись к июлю почти в 2,5 раза. Средний размер кредита снизился на 12%, до 1,1 млн рублей.

-Пятый месяц подряд мы фиксируем рост спроса со стороны населения области, несмотря на сохраняющийся дефицит автомобилей и сезонный фактор. Восстановлению сегмента новых транспортных средств способствуют снижение ставок для заемщиков и возобновление льготной программы. По итогам августа доля таких транспортных средств в продажах автокредитов ВТБ превысила 70%. По нашим прогнозам, рынок будет планомерно наращивать обороты за счет стабилизации поставок запчастей и развития производства отечественного автопрома, - прокомментировал управляющий ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев.

В целом по России за январь-август автолюбители заключили в ВТБ свыше 31 тысячи сделок примерно на 40 млрд рублей. В августе клиенты оформили в банке порядка 6,1 тысячи кредитов объемом более 7,1 млрд рублей, что на 20% выше результата июля. Лидерами по объему выданных кредитов традиционно стали Московский регион (более 1,2 млрд рублей кредитных средств), Санкт-Петербург с Ленобластью (705 млн) и Республика Татарстан (420 млн).

Ранее в рамках ВЭФ-2022 ВТБ объявил о запуске льготного автокредитования для многодетных семей на Дальнем Востоке. В рамках новой программы с 14 сентября клиенты с тремя и более детьми в возрасте до 21 года, проживающие в регионе, смогут оформить в банке автокредит на льготных условиях. Предложение распространяется на покупку как нового автомобиля, так и с пробегом. Для получения сниженной ставки клиентам достаточно предоставить информацию о наличии трех или более детей до 21 года. При этом хотя бы один из членов семьи должен получать зарплату на карту ВТБ.

Согласно условиям, транспортное средство должно быть приобретено в течение двух месяцев после получения кредита. После оплаты страховки и оформления машины в залог ставка составит 4,2% на весь срок кредита. В случае приобретения карты «Автолюбитель» ставка дополнительно будет снижена до 2,7%. Все операции можно осуществить дистанционно. Льготную ставку смогут получить также категории попечителей и опекунов.

Оформить заявку на автокредит клиенты могут в интернет-версии ВТБ Онлайн, в приложении банка для смартфонов на Android, на сайте, в контакт-центре, офисах банка, а также в автосалонах-партнерах ВТБ.

 


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