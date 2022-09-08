Волжанам досрочно вернули горячую воду после планового отключения

Жители Волжского недолго оставались без горячей воды. Теплоснабжающая организация завершила проведение опрессовки. Плановая проверка сетей по подготовке к отопительному сезону прошла успешно, по состоянию на 20:00 7сентября ООО «Волжские тепловые сети» произвели подачу горячего водоснабжения полностью на всех потребителей города.

Управляющие компании и ТСЖ уже подключили свыше 70% потребителей.

Ранее ИА "Высота 102" сообщало, что отключение горячей воды должно было продлиться с 6 по 9 сентября для подготовки оборудования к отопительному сезону. Однако накануне многие волжане были приятно удивлены наличием горячей воды в кранах.