Экономика

Сотрудники банка «Открытие» воплотят свои бизнес-идеи в реальные проекты

Экономика 07.09.2022 14:02
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07.09.2022 14:02


В банке «Открытие» стартовала программа внутреннего предпринимательства: идеи сотрудников превращаются в реальные проекты, приносящие пользу клиентам и банку.
Программа, запущенная при экспертной поддержке Фонда развития интернет-инициатив, дает возможность любому сотруднику заявить о своей инициативе, направленной на запуск новых продуктов или оптимизацию бизнес-процессов. И в случае подтверждения эффективности гипотезы – возглавить ее реализацию при финансовой и технологической поддержке банка.
В рамках первого потока программы сотрудники предложили около 100 идей, из которых по итогам защиты перед топ-менеджментом в акселерацию попали 11 с наибольшим потенциалом. Среди них – решения для розничных клиентов (автокредитование, инвестиционные продукты, сервисы для молодежной и семейной аудитории), для малого и крупного бизнеса (импортозамещение, поиск новых рынков). В течение трех месяцев авторы идей соберут команды, проведут исследования и создадут прототипы своих решений, чтобы подтвердить их востребованность в реальных условиях при поддержке внутренних и внешних экспертов. Проекты с лучшими результатами будут масштабированы.
В банке давно налажен системный запуск пилотных проектов, который позволяет проверять десятки гипотез в год, привлекая технологические стартапы с рынка. Одновременно с этим мы видим серьезный внутренний потенциал развития инноваций и желание коллег не только делиться идеями, но и вкладываться в их реализацию. При этом зачастую сотрудники предлагают решения не по своему основному профилю, а по смежному, в котором им интересно развивать экспертизу. Мы уверены, что программа комплексной акселерации внутренних идей позволит нам нарастить количество и скорость запуска востребованных новаторских решений, и статистика первого набора подкрепляет нашу уверенность, – рассказал Георгий Мазин, руководитель Центра инноваций банка «Открытие».

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