ВТБ начал тестировать цифровые рубли для покупки ЦФА

Экономика 07.09.2022 10:00 Новости компаний
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07.09.2022 10:00 Новости компаний
ВТБ приступил к тестированию покупки цифровых финансовых активов (ЦФА) за цифровые рубли, которые будут выпускаться на платформе Банка России. Об этом на ВЭФ-2022 сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Запуск обмена безналичных рублей на цифровые для последующего приобретения ЦФА банк планирует запустить уже в следующем году. Для этого клиентам нужно будет зарегистрироваться в приложении ВТБ Онлайн в качестве пользователя официальной платформы цифрового рубля Банка России и открыть цифровой кошелек, после чего – обменять безналичные рубли на цифровые со своего банковского счета. Затем в ВТБ Онлайн клиенты банка смогут переводить цифровую валюту другим пользователям платформы, независимо от того, клиентами какого банка они являются.
-Цифровой рубль — инструмент, выгодный для всех участников рынка, в том числе для наших розничных клиентов. С его помощью клиенты смогут удобнее распоряжаться своими финансами, например, переводить деньги и расплачиваться в магазинах даже без интернета. За сохранность денег в электронном кошельке отвечает государство, поэтому технология является максимально безопасной. По нашим оценкам, после запуска цифрового рубля денежный оборот в России может ускориться на 3-7%, при этом итоговые показатели будут зависеть от удобства платформы и готовности платежной инфраструктуры, — сообщил Анатолий Печатников.
-Повышение качества и доступности финансовых услуг является приоритетным направлением работы ВТБ. Мы поддерживаем введение цифрового рубля и считаем, что целевое направление его использования и доступность на отдалённых и малодоступных территориях расширят возможности как для клиентов ВТБ, так и для самого банка. Отсутствие процентных ставок на остатки средств в цифровых рублях при обеспечении процентным доходом и бонусными программами средств внутри банка не приведёт к оттоку средств с банковских депозитов, — отметил заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.
Архитектура платформы «Цифрового рубля», разработанная Банком России, позволяет клиенту единожды и быстро зарегистрироваться через мобильное приложение любого банка, подключенного к платформе, получить доступ к кошельку и проводить операции в новом формате.
Использование криптографической защиты и шифрования обеспечивает высокий уровень безопасности всех расчетов в цифровой валюте: каждый рубль имеет свой цифровой индивидуальный номер, что формирует новую систему защиты от мошеннических операций. Хранение и учет цифровых рублей напрямую осуществляет Банк России.
В феврале ВТБ и ПСБ провели первое успешное тестирование операций с цифровыми рублями, выпущенными на тестовой версии платформы «Цифрового рубля» Банка России.
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