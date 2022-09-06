Экономика

Кредитование юрлиц в Сбере с начала года выросло на 7,3%

Экономика 06.09.2022 10:00 Новости компаний
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06.09.2022 10:00 Новости компаний


Рост кредитного портфеля юридических лиц Сбербанка с начала года составил 7,3%, сообщает ТАСС со ссылкой на заявления заместителя председателя правления банка Анатолия Попова на Восточном экономическом форуме.
-Рост кредитного портфеля юрлиц без валютной переоценки с начала года составил 7,3%. Объем выдач кредитов юрлицам в июле почти вернулся на уровень второго полугодия 2021 года. Мы видим уверенный рост кредитования в рублях - объем этого портфеля показал двузначные темпы роста с начала года (+15,4%), - сказал он.
По словам Попова, высокий спрос на кредитные продукты поддерживают застройщики, а также клиенты из отраслей энергетики, металлургии и нефтегаза.
-Прогнозируем продолжение восстановительного роста портфеля. Прогноз на 2023 год будем обсуждать с рынком ближе к концу года - отметил он.
Попов также сообщил, что доля кредитов с плавающими ставками в течение года сохраняется примерно на одинаковом уровне: на 1 января этого года она составляла 43,4%, на 1 августа - 44,1%. При этом, добавил он, в новых выдачах доля кредитов с плавающими ставками снижается по сравнению с 2021 годом.


 

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