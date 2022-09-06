Кредитование юрлиц в Сбере с начала года выросло на 7,3%

Экономика 06.09.2022 10:00 Новости компаний
0
06.09.2022 10:00 Новости компаний
Рост кредитного портфеля юридических лиц Сбербанка с начала года составил 7,3%, сообщает ТАСС со ссылкой на заявления заместителя председателя правления банка Анатолия Попова на Восточном экономическом форуме.
-Рост кредитного портфеля юрлиц без валютной переоценки с начала года составил 7,3%. Объем выдач кредитов юрлицам в июле почти вернулся на уровень второго полугодия 2021 года. Мы видим уверенный рост кредитования в рублях - объем этого портфеля показал двузначные темпы роста с начала года (+15,4%), - сказал он.
По словам Попова, высокий спрос на кредитные продукты поддерживают застройщики, а также клиенты из отраслей энергетики, металлургии и нефтегаза.
-Прогнозируем продолжение восстановительного роста портфеля. Прогноз на 2023 год будем обсуждать с рынком ближе к концу года - отметил он.
Попов также сообщил, что доля кредитов с плавающими ставками в течение года сохраняется примерно на одинаковом уровне: на 1 января этого года она составляла 43,4%, на 1 августа - 44,1%. При этом, добавил он, в новых выдачах доля кредитов с плавающими ставками снижается по сравнению с 2021 годом.
ВТБ запустил трансграничные переводы в Китай06.09.2022 09:34
Экономика 06.09.2022 09:34
Сбер первым в России переведёт банкоматы на собственную операционную систему на основе Linux06.09.2022 09:27
Экономика 06.09.2022 09:27
Власти Волгоградской области объяснили высокую смертность бизнеса в регионе06.09.2022 06:06
Экономика 06.09.2022 06:06
ВТБ установит первые китайские банкоматы в сентябре05.09.2022 14:04
Экономика 05.09.2022 14:04
На I Всероссийских играх «Умный город. Живи спортом» Сбер представил цифровую платформу по управлению жилфондом05.09.2022 13:49
Экономика 05.09.2022 13:49
ВТБ: портфель ипотеки в России в этом году впервые превысит портфель неипотечных кредитов05.09.2022 11:53
Экономика 05.09.2022 11:53
Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о вариантах разблокировки активов розничных клиентов05.09.2022 10:30
Экономика 05.09.2022 10:30
Сбер заявил, что с начала 2022 года нарастил розничный кредитный портфель на 5%05.09.2022 10:04
Экономика 05.09.2022 10:04
Росстат: средняя зарплата волгоградцев за месяц выросла на 3 тысячи рублей03.09.2022 19:06
Экономика 03.09.2022 19:06
В Волгоградской области пройдет масштабный бизнес-форум03.09.2022 09:00
Экономика 03.09.2022 09:00
Банк «Открытие»: волатильность котировок меди ограничивает ее добычу в будущем02.09.2022 19:13
Экономика 02.09.2022 19:13
Банк «Открытие» стал генеральным спонсором МХТ имени А. П. Чехова02.09.2022 17:44
Экономика 02.09.2022 17:44
Сервисы единой цифровой платформы «Гостех» разместятся на мощностях Центра обработки данных Сбера в Балакове02.09.2022 16:29
Экономика 02.09.2022 16:29
Финансовую поддержку Сбербанка получило крупное овощеводческое предприятие Волгоградской области02.09.2022 14:51
Экономика 02.09.2022 14:51
Подписка СберПрайм+ стала лидером рейтинга Frank RG по наполняемости02.09.2022 13:50
Экономика 02.09.2022 13:50