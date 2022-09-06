Экономика 06.09.2022 09:27 Новости компаний
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06.09.2022 09:27 Новости компаний
Сбер переведёт 90% сети банкоматов на Linux к 2023 году, а первые 100 устройств заработают на отечественной операционной системе уже в текущем году. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин на Восточном экономическом форуме.
Это будет первый в России опыт использования Linux для банкомата. Ранее в 2022 году Сбер завершил перевод 80% программного обеспечения сети банкоматов на собственную разработку. Банк отказался от использования вендорских инструментов управления инфраструктурой сети, внедрил онлайн-инструменты мониторинга и восстановления работоспособности устройств самообслуживания. Вся логика работы банкомата и инструменты отражения клиентского и сервисного интерфейса функционируют с помощью разработок Сбера, в том числе на базе open source решений.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Запуск первых в России банкоматов на Linux — значимое событие для всей банковской индустрии: своим примером мы показываем, что перевод банкоматов на отечественное программное обеспечение возможен. Его использование позволит избежать зависимости от иностранных вендоров, при этом сохранить высокое качество сервиса. Для Сбера обеспечение непрерывной деятельности и безопасности систем является одним из приоритетов, ведь ежемесячно в наших банкоматах обслуживается более 40% населения страны».
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