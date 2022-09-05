Общество

«Ростелеком Контакт-центр»: 80% новых сотрудников хотят работать удаленно

Общество 05.09.2022 15:35
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05.09.2022 15:35


По данным «Ростелеком Контакт-центра», количество работников, выбравших удаленный формат работы, за полгода выросло на 40%, а 80% новых сотрудников компании изначально хотят работать в таком формате. В настоящий момент штат операторов составляет 7 000 человек, контакт-центры расположены в 19 городах, а с учетом удаленки работа осуществляется из 573 городов и небольших населенных пунктов страны. 
Возрастающая децентрализация позволяет компании выполнять не только коммерческие запросы по аутсорсинговой схеме, но и предлагать услуги государственным структурам, требующим от контакт-центра непрерывного цикла функционирования, который не прекращался даже во время пандемии. 
Все действия оператора контактного цента отражаются в ИТ-системе — это позволяет контролировать качество независимо от того, где находится сотрудник, в офисе или дома. Компания не только позволила перейти на формат дистанционной работы новым сотрудникам, но и вышла далеко за пределы тех городов, где есть площадки. Сейчас в рамках дистанционной работы контакт-центра нет никаких территориальных ограничений, у потенциального сотрудника должен быть лишь интернет и компьютер. Таким образом, получить работу в одном из ведущих контакт-центров страны можно из любого города, без необходимости переезда. 
В контакт-центре создана среда, предоставляющая сотрудникам возможность учиться и развиваться, принимать участие в масштабных государственных проектах, от реализации которых зависят жизни и здоровьеграждан, например, горячая линия по коронавирусу. Кроме того, для сотрудников в компании предусмотрены социальные гарантии. 
С уходом иностранных компаний с российского рынка освобождается множество талантливых специалистов, которых мы с большим удовольствием готовы принять в ряды “Ростелеком Контакт-центра”. Мы готовы обеспечить им стабильность и поддержать, предложив разнообразные вакансии. Устроиться в нашу компанию просто, достаточно оставить заявку на сайте, — отметил генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев. 

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