В Волгоградской области белыми птицами и шарами вспомнили жертв Беслана

Фото администрации Камышинского и Клетского районов VK
Общество 03.09.2022 12:34
0
03.09.2022 12:34
Фото администрации Камышинского и Клетского районов VK
В школах, учебных заведениях и центрах культуры Волгоградской области прошли акции памяти жертв Беслана. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.
Так, в Камышинском районе в Таловском доме культуры состоялся час памяти «Черный день Беслана», где вспомнили о подвиге детей, родителей, учителей, военных в роковых событиях того страшных дней – с 1 по 3 сентября 2004 года. К сцене ДК принесли мягкие игрушки, символизирующие память о погибших детях.
Школьники, принявшие участие в акции, своими руками изготовили белых бумажных птиц как символ загубленных детских душ.
А жителям станицы Клетская раздавали белые воздушные шары в знак памяти о жертвах Беслана. На памятных мероприятиях была объявлена минута молчания.
Напомним, в результате теракта в школе Беслана погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека, и не менее 783 получили ранения разной степени тяжести.
Фото администрации Камышинского и Клетского районов VK
Школьница из Урюпинска прошла отбор вокального проекта «Ты супер!»03.09.2022 17:04
Общество 03.09.2022 17:04
Волгоградский НЭТ вернул скандальный спектакль в репертуар после критики Собчак03.09.2022 15:33
Общество 03.09.2022 15:33
«Денег хватает только на дворцы»: в Волгоградской области развалилось крыльцо ФАПа03.09.2022 12:56
Общество 03.09.2022 12:56
Заболеваемость COVID-19 в Волгоградской области стремительно растет03.09.2022 11:24
Общество 03.09.2022 11:24
Волжский на четыре дня останется без горячей воды03.09.2022 10:01
Общество 03.09.2022 10:01
«Боимся спать ночами»: в Волгограде будущие учителя показали убогий быт03.09.2022 09:24
Общество 03.09.2022 09:24
Под Волгоградом открыли мемориальную доску погибшему в СВО воину03.09.2022 07:51
Общество 03.09.2022 07:51
И снова 3 сентября: волгоградцы пережили самую холодную ночь03.09.2022 07:34
Общество 03.09.2022 07:34
«Снимут про себя кино и закупят сувениры»: депутаты Волгоградской облдумы широко отметят 30-летие регпарламента02.09.2022 20:56
Общество 02.09.2022 20:56
Первый в России Центр экзопротезирования создадут в Волгограде к концу сентября02.09.2022 18:25
Общество 02.09.2022 18:25
Бывшую партшколу имени Сталина в Волгограде отреставрирует компания из Москвы02.09.2022 17:24
Общество 02.09.2022 17:24
На юге Волгограда сносят горевший аварийный дом02.09.2022 16:11
Общество 02.09.2022 16:11
В Волгограде перед Волжской ГЭС сделают круговую развязку02.09.2022 15:56
Общество 02.09.2022 15:56
Генетик из Волгограда рассказала, в каких семьях могут родиться дети с отклонениями02.09.2022 13:28
Общество 02.09.2022 13:28
В Котельниково ввели режим ЧС после урагана и града02.09.2022 13:11
Общество 02.09.2022 13:11