Общество

В Волгоградской области белыми птицами и шарами вспомнили жертв Беслана

Общество 03.09.2022 12:34
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03.09.2022 12:34



В школах, учебных заведениях и центрах культуры Волгоградской области прошли акции памяти жертв Беслана. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.

Так, в Камышинском районе в Таловском доме культуры состоялся  час памяти «Черный день Беслана», где вспомнили о подвиге детей, родителей, учителей, военных в роковых событиях того страшных дней – с 1 по 3 сентября 2004 года. К сцене ДК принесли мягкие игрушки, символизирующие память о погибших детях.



Школьники, принявшие участие в акции, своими руками изготовили белых бумажных птиц как символ загубленных детских душ.

А жителям станицы Клетская раздавали белые воздушные шары в знак памяти о жертвах Беслана. На памятных мероприятиях была объявлена минута молчания.

Напомним, в результате теракта в школе Беслана погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека, и не менее 783 получили ранения разной степени тяжести.

Фото администрации Камышинского и Клетского районов VK

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