Банк «Открытие» стал генеральным спонсором МХТ имени А. П. Чехова

Экономика 02.09.2022 17:44
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02.09.2022 17:44
Средства банка пойдут на выпуск спектаклей и техническое оборудование Малой сцены.
— Московский художественный театр имени А. П. Чехова – создатель, хранитель и продолжатель великих традиций всемирно известной русской школы театрального искусства. Мы рады поддержать коллектив главного русского драматического театра страны. «Открытие» связывает давняя дружба и совместная работа с художественным руководителем театра Константином Хабенским, который недавно стал амбассадором нашего бренда. Надеюсь, партнерство, основанное на общих ценностях, взаимной симпатии и вере в благородное предназначение театра, станет достойным подспорьем МХТ в его 125-й сезон. «Открытие» всегда расценивал помощь российским театрам как свою социальную миссию, — отметил президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.
— Ряды наших друзей пополняются и растут. В этом календарном году генеральным спонсором театра становится банк «Открытие» и лично Михаил Михайлович Задорнов, который давно уже является другом школы-студии МХТ. Он выразил желание помочь театру и мне для того, чтобы сделать новые шаги в развитии: думать, шалить, экспериментировать, — сообщил народный артист Российской Федерации, художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский на 125-м сборе труппы легендарного театра.
Первой премьерой театра в октябре станет спектакль в постановке Константина Богомолова «Новая оптимистическая трагедия» по знаменитой советской пьесе «Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского. Всего же в новом юбилейном сезоне репертуар МХТ имени А. П. Чехова пополнится 16 спектаклями, 14 из которых будут премьерными.
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