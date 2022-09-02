Подписка СберПрайм+ стала лидером рейтинга Frank RG по наполняемости

Экономика 02.09.2022 13:50 Новости компаний
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02.09.2022 13:50 Новости компаний
Подписка СберПрайм+ возглавила рейтинг подписок в России во II полугодии 2022 года по наполняемости сервисами. Это данные исследования аналитического агентства Frank RG.
Подписка СберПрайм+ предлагает самое широкое наполнение, включая lifestyle-сервисы (доставку, курьерскую службу, кино, музыку, мобильную связь и др.) и финансовые сервисы (лучшие условия по ключевым сервисам: переводы, вклады, кредиты и карта, включая повышенные бонусы от СберСпасибо при оплате покупок СберКартой).
В опросе приняла участие одна тыс. человек в возрасте от 20 до 54 лет. Для составления рейтинга оценивалось наполнение подписок сервисами с учётом их востребованности у клиентов. Чаще всего опрошенным нужны были товары и услуги в следующих категориях: магазинах, мобильной связи, АЗС, покупке и доставке продуктов, готовой еды, онлайн-кинотеатрах, кафе и ресторанах, лекарствах и медицинских товарах, музыке. Все они присутствуют в подписке СберПрайм+.
Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»:
«Когда мы создавали СберПрайм+, то ставили перед собой задачу — сделать лучшую подписку на рынке с точки зрения её наполнения, уникальности и ценности для клиента. Благодаря широкому спектру сервисов, каждый может найти для себя то, что ему особенно важно в данный момент, а в процессе пользования услугами открыть для себя ещё что-то актуальное. Такая высокая оценка независимого агентства – доказательство того, что мы успешно справляемся с поставленной задачей».
Ранее СберПрайм+ была признана самой выгодной подпиской в стране.
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