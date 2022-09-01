Перспективы российского мебельного рынка внушают оптимизм





90% мебельной фурнитуры в последние годы закупались в странах ЕС. Поставки связующих компонентов для изготовления древесных плит, в основном, велись из Германии. Однако, сегодня стало ясно – рынок Китая, Индии и Турции может быстро заменить разорвавшиеся логистические и коммерческие цепочки. А что касается умений отечественных мебельщиков, то за последние годы работающие в этой специальности мастера освоили все профессиональные секреты.

Наименее пострадавшим от санкции сегментом считается производство кроватей, которое практически не зависит от наличия импортной фурнитуры. Представители крупнейшего продавца товаров для сна компании MATRAS.ru полагают, что именно это направление в настоящий момент по объёмам онлайн продаж уже вышло на докризисный уровень. И многие популярные изделия стали узнаваемы по российским торговым маркам. А перспектива одновременно купить кровать и матрас с хорошей скидкой оживляет даже самых пассивных покупателей.

После резкого падения розницы в марте-апреле 2022 года уже в мае наметилась положительная динамика. Укрепление рубля положительно сказалось, как на ценообразовании, так и на курсовой стоимости оставшегося импорта. Отечественные мебельщики сразу же оценили изменившуюся конъюнктуру с образованием рыночных пустот, которые раньше занимали иностранные конкуренты. Результатом стал ощутимый рост объёмов производства, которые стали быстрее находить своего покупателя. Переориентация на дружественных поставщиков и оживающий потенциал внутреннего рынка позволяет быстро внедрять импортозамещение во все производственные звенья.

Директора ведущих мебельных фабрик в своих интервью уже обозначали пути развития, единодушно выразив мнение о действительно новых интересных возможностях. Единственной проблемой могут стать запчасти к используемому оборудованию, которое также поставлялось, как правило, из Европы. Главное преимущество, которое наблюдается уже сегодня – это формирование в этой отрасли адекватного ценообразования с учётом реальной платежеспособности населения. И со временем положительное сальдо торговли российской мебелью позволит предоставлять покупателям всё новые преференции.