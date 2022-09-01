Знания – сила: клиентам УК «Открытие» подарят книги за инвестиции





УК «Открытие» (входит в группу банка «Открытие») и издательство МИФ с 1 сентября запускают совместную акцию «Знания – сила!». При покупке продуктов УК «Открытие» все клиенты получат промокод на три бесплатные книги на сайте МИФа.

Чтобы принять участие в акции, клиенту достаточно инвестировать средства в любой открытый паевой инвестиционный фонд компании в период с 1 сентября по 31 октября. После покупки паев все клиенты получат промокод сразу на 3 книги в подарок. Ссылка на специальную подборку от экспертов «Открытие Инвестиции» придет на электронную почту клиента. Активировать ее можно до конца ноября. Подарочная подборка состоит из следующих книг:

· По большому счету. История Центрального Банка России (Е.Письменная) (аудио). История о том, как формировалась финансовая система постсоветской России. Автор рассматривает историю создания Центробанка РФ сквозь призму политических и экономических преобразований эпохи перестройки. Книга основана на интервью с каждым из председателей ЦБ.

· Спираль обучения. 4 принципа развития детей и взрослых (М.Резник) (аудио) Книга о том, как людям всех возрастов развивать креативность и мышление.

· Утренние ритуалы. Как успешные люди начинают свой день (Б.Сполл, М.Ксандер) (электронная книга) Утренние ритуалы и привычки успешных людей, лидеров бизнеса и профессиональных спортсменов — от медитации и завтрака до тренировок.

Артем Ганичев, руководитель направления Управления продуктов УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):

– Мы рады в День знаний, 1 сентября запустить акцию с нашим новым партнером – настоящим проводником в мир открытий и знаний – известным российским издательством МИФ. Мы поддерживаем принцип «книга – лучший подарок», ведь знания помогают добиться лучших результатов не только в искусстве инвестирования, но и в жизни в целом. Именно поэтому мы предоставляем всем клиентам доступ к специальной подборке подарочных книг МИФа при инвестировании любой суммы в наши открытые фонды. Желаем успешных инвестиций и приятного чтения!

Отметим, что книги можно получить и при покупке одного из самых востребованных продуктов УК «Открытие» – фонда «Открытие – Сбалансированный Рантье», который предполагает ежеквартальные выплаты дохода на банковский счет клиента. Объем привлечений в фонд меньше, чем за 3 месяца, уже превысил миллиард рублей, что свидетельствует о его широкой популярности у россиян.

Подробные условия акции доступны по ссылке.