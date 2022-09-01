Телеком

МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

Телеком 01.09.2022 14:34 Новости компаний
0
01.09.2022 14:34 Новости компаний


Комплексное решение Агент Ева, не имеющее аналогов в России,стало доступно всем абонентам МегаФона. Бесплатный сервис может выполнять роль виртуального секретаря, блокировать определенные категории нежелательных вызовов, предупреждать о потенциально опасных сайтах.Функционал настраивается в зависимости от потребностей конкретного пользователя в личном кабинете.
Виртуальный секретарь отвечает на все вызовы, которые сбросил или пропустил пользователь. Благодаря искусственному интеллекту Агент Ева способна поддержать любой разговор.Если вызов важный, она уточнит детали, например, выяснит у собеседника, в какое время абонент может перезвонить или где забрать заказ из интернет-магазина, а если звонит спамер — выслушает условия предложения и попрощается.У виртуального секретаря есть чувство юмора — он умеет шутить, в том числе в ответ на назойливую рекламу. Текстовая расшифровка разговора и аудиозапись диалога приходит в приложение МегаФона.
Агент Ева быстро и с высокой точностью выявляет спамеров, используя для этого постоянно обновляемую базу из сотен тысяч телефонных номеров, созданную с помощью BigData. Если вызов поступает с номера, которого нет в телефонной книге абонента, Агент Ева покажет визитку с категорией организации, например, «такси», «доставка» или укажет конкретное название компании. Абонент может в один клик заблокировать отдельные категории нежелательных звонков — и такие вызовы будут автоматически переводиться на виртуального секретаря. Например, можно самостоятельно отвечать на звонки из банков, но все опросы переводить на виртуального секретаря. 
Сервис сделает безопаснее для абонента серфинг в интернете. При попытке перейти по ссылке, ведущей на фишинговый сайт, Агент Ева предупредит пользователя, что злоумышленники пытаются получить доступ к его конфиденциальным данным.
Все три основные опции будут доступны при подключении Агента Евы по умолчанию, но при желании абонент может настраивать функционал. У пользователя также есть возможность выбрать виртуального секретаря с мужским голосом — его зовут Максим.
Работая над Агентом Евой, мы сделали ставку на комплексное решение. Теперь это не просто виртуальный секретарь, а защитник, с которым использование мобильной связи стало удобнее и безопаснее. С развитием технологий спамеры и мошенники находят все больше способов для обхода блокировок.Мы проанализировали более 400 млн звонков, поступивших абонентам с сомнительных номеров за 10 недель и обнаружили новую категорию спам-ботов. Они делают до пяти раз больше звонков в сутки, а один номер вместо одного-двух месяцев используют всего день. Технические возможности позволяют нам выявлять и вносить их в спам-базу максимально оперативно, защищая клиентов от нежелательных вызовов, — отмечает коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.
Статистика, собранная в ходе пилотного проекта, показала, что чаще всего россиянам поступают спам-звонки от банков (41%), коллекторов (16%) и микрокредитных организаций (14%). В топ-5 антирейтинга также входят опросы (6%) и предложения различных услуг (5%). 
Впервые МегаФон предложил голосового помощника тестовой группе абонентов в июле прошлого года. Пилотный проект позволил учесть все потребности пользователей и максимально расширить функционал решения. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
30.08.2022 12:21
Телеком 30.08.2022 12:21
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.08.2022 15:38
Телеком 29.08.2022 15:38
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.08.2022 14:55
Телеком 29.08.2022 14:55
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.08.2022 15:39
Телеком 26.08.2022 15:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.08.2022 12:28
Телеком 26.08.2022 12:28
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.08.2022 12:24
Телеком 25.08.2022 12:24
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.08.2022 10:59
Телеком 24.08.2022 10:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.08.2022 12:23
Телеком 23.08.2022 12:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.08.2022 10:59
Телеком 23.08.2022 10:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.08.2022 10:21
Телеком 22.08.2022 10:21
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.08.2022 12:56
Телеком 18.08.2022 12:56
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.08.2022 12:39
Телеком 17.08.2022 12:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.08.2022 13:49
Телеком 16.08.2022 13:49
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.08.2022 12:59
Телеком 16.08.2022 12:59
Комментарии

0
Далее
Телеком
15.08.2022 11:45
Телеком 15.08.2022 11:45
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:59
Как будто и не тормозил: опубликовано видео жесткого ДТП на проспекте ЖуковаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:34
МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностямиСмотреть фотографии
14:31
Андрей Бочаров решил искоренить невежество в волгоградских школахСмотреть фотографии
14:30
Мэрия Волжского берет в долг 200 миллионовСмотреть фотографии
13:59
В Волгограде 1000 детей отправились в новую школу в компании с губернаторомСмотреть фотографии
13:32
Запредельный рост заболевших COVID-19 произошел в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:19
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нарушения прав сироты в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:07
На проспекте Жукова в Волгограде Renault Duster завалился на бок после тарана двух иномарокСмотреть фотографии
12:50
ФСБ обратилась к жителям Волгограда в связи с массовыми эвакуациямиСмотреть фотографии
12:02
Волгоградцам рассказали, за что им могут отключить свет и откуда у должников «лишние» цифрыСмотреть фотографии
11:56
Есть надежда: врачи согласовали лечение пострадавших в ДТП под Волгоградом детей с коллегами из МосквыСмотреть фотографии
11:37
Паста «Итальянский сувенир» и борщ «Брутальный»: чем будут кормить школьников в новом учебном году?Смотреть фотографии
10:37
Волгоградскую область ждет похолодание до +7 °ССмотреть фотографии
10:14
Завод экс-депутата Волгоградской облдумы погасил налоговый долг в размере 52 миллионовСмотреть фотографии
09:36
МЧС объявило штормовое предупреждение в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:17
«У нас особый режим?»: в Волгограде в некоторых школах обошлись без массовых линеекСмотреть фотографии
08:47
В Волгограде нашли пропавшего из медучреждения мужчинуСмотреть фотографии
08:27
В Волгограде дерево рухнуло на балкон 4-этажкиСмотреть фотографии
08:24
«ЕвроХим-ВолгаКалий» предложил создать филиал музея-заповедника «Сталинградская битва» в КотельниковоСмотреть фотографии
08:11
Цены на бензин в Волгоградской области сдвинулись на копейкуСмотреть фотографии
06:00
Власти Михайловки объяснились по поводу прохудившейся крыши нового детсадаСмотреть фотографии
21:52
Матерился и пытался драться: волгоградца арестовали за дебош в троллейбусе № 15АСмотреть фотографии
21:20
Успеть за 10 дней: смотрим на новый амфитеатр Волгограда за неделю до открытияСмотреть фотографии
20:01
В Волжском из элитной высотки эвакуировали 30 человек: видео пожараСмотреть фотографииCмотреть видео
19:21
Огонь возрождается и идет по пятам: под Волгоградом ландшафтные пожары снова выжигают поля – репортажСмотреть фотографииCмотреть видео
18:41
В небе над Волгоградом 10 сентября пролетят реактивные самолетыСмотреть фотографии
18:27
Пострадавших в ДТП жителей Уфы и Самары перевели в больницу ВолгоградаСмотреть фотографии
18:06
Детский фонд помог в Волгоградской области собрать детей из Донбасса в школуСмотреть фотографии
17:30
Ядовитые пауки каракурты искусали за лето 26 жителей Волгограда и областиСмотреть фотографии
17:07
Волгоградцев просят помочь в расследовании зверского убийства семьи с ребенкомСмотреть фотографии
 