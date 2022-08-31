Первый в жизни дневник: РУСАЛ сделал подарок первоклассникам





Накануне начала учебного года 98 сотрудников Волгоградской промплощадки РУСАЛа, чьи дети пойдут в первый класс, получили дневники для своих чад и сертификаты на 3 тыс рублей на покупку необходимых школьных принадлежностей.

Акция «Собери ребенка в школу» на предприятиях компании уже стала доброй традицией. Забота о сотрудниках и их семьях, особенно детях – важнейшая часть социальной политики РУСАЛа, инициатором которой стал основатель компании Олег Дерипаска.

– Первое сентября в этом году – особенный день для нашей семьи. Я веду сына в первый класс, - рассказывает Игорь Румянцев, мастер участка пуска электролизеров и контактного хозяйства дирекции по электролизному производству, - это очень волнительный день как для него, так и для нас – начало одного из важнейшего этапа его жизни. Копания РУСАЛ всегда уделяет большое внимание своим сотрудникам, и сегодня мы оценили ее поддержку.

– Огромное спасибо Компании РУСАЛ за такие отличные подарки первоклашкам! – радостно делится Александра Жукова, контролер продукции цветной металлургии службы качества, - это приятное подспорье для сборов ребенка в школу.

На корпоративную акцию "Собери ребенка в школу" в этом году выделено 10,5 миллионов рублей. Первые школьные подарки получат 3,5 тысячи первоклассников.



