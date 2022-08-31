Банк «Открытие»: 55% жителей ЮФО имеют текущие и накопительные счета





Каждый пятый житель Южного федерального округа пользуется сезонными вкладами с повышенными ставками. Еще почти столько же готовы открыть подобный вклад. Более половины имеют текущие и накопительные счета, причем у 17% их несколько. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

19% респондентов имеют действующие сезонные вклады с повышенной ставкой. Открыть сезонный вклад, если найдут достойное предложение, готовы 22% опрошенных. Еще 27% раньше оформляли сезонные вклады, но сейчас считают, что таких предложений на рынке нет. 32% никогда не открывали сезонных вкладов с повышенной ставкой и не собираются.

55% южан имеют текущий или накопительный счет, причем 17% из них – не один. У 23% респондентов раньше был накопительный счет, а теперь нет, еще у 22% его не было никогда.

36% россиян отдают одинаковое предпочтение вкладу и накопительному счету. По мнению 27%, в нынешней экономической ситуации предпочтительнее иметь накопительный счет. 26% считают, что лучше банковский вклад. 12% не нравятся ни депозиты, ни накопительные счета.

Главными плюсами вкладов (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) жители округа называют гарантированный процент доходности в течение всего срока (71%), понятность и прозрачность условий (26%) и гарантированный возврат государством до 1,4 миллиона рублей (36%). По мнению 9%, у вклада нет никаких плюсов.

Среди главных минусов вклада, по мнению опрошенных, потеря процентов при досрочном снятии (45%), невозможность снять часть суммы в любой момент (41%), необходимость перекладывать деньги, иногда под более низкий процент (27%). Только 4% назвали главным минусом вклада низкие ставки. 9% не нашли у банковских депозитов никаких минусов.

Главным плюсом текущего или накопительного счета (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) опрошенные предсказуемо называют возможность снимать деньги в любой момент (59%). Среди других плюсов выделяют то, что накопительный счет бессрочный, его не надо продлевать и перекладывать деньги (54%), а также понятность и прозрачность условий (33%). Никаких плюсов в накопительных счетах не видят 9%.

Главными минусами текущих или накопительных счетов наши сограждане считают более низкий процент, чем по вкладу (55%), возможность банка в любой момент снизить процент доходности (41%) и отсутствие страхования со стороны государства (28%). По мнению 12%, накопительные счета не имеют минусов.

Недавно банк «Открытие» предложил клиентам, ранее не размещавшим в банке крупные суммы, трехмесячный вклад «Первый» или накопительный счет «Копилка». Как новые, так и действующие клиенты банка до 31 октября включительно также могут оформить сезонный вклад «Осенний» на 5 или 7 месяцев. Ставки по вкладам превышают среднерыночные. Более подробно с условиями сберегательных продуктов можно ознакомиться на сайте банка (https://www.open.ru/deposits). Напомним, что средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банков во второй декаде августа увеличилась до 6,86% с 6,83% в первой декаде. Будет ли повышение ставок новой тенденцией рынка, покажет время.

*Опрос проводился с 22 по 26 августа среди 1000 респондентов в возрасте 18-65 лет, жителей городов всех регионов России.