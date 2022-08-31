«Это уголовное дело»: министр просвещения Кравцов высказался о поборах в школах России

Министр просвещения Сергей Кравцов сегодня, 31 августа, принял участие в девятом Общероссийском родительском собрании. Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», чиновнику поступило немало вопросов и по организации учебного процесса, и по новым стандартам ФГОС, и по питанию школьников. Подняли родители и одну из наболевших тем – поборы в российских школах. В ответ Кравцов рекомендовал родителям во всех подобных случаях незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

В частности, Кравцову сообщили о том, что с проблемой денежных сборов в России чаще всего сталкиваются родители первоклассников.

– Сборов никаких не должно быть. Это уголовное дело, поэтому обязательно надо информировать правоохранительные органы и нас, – сказал Сергей Кравцов. – Что касается президентской программы капитального ремонта, то здесь полное обеспечение бюджетом. Что касается текущих ремонтов, которые проводятся в регионах, то они финансируются из региональных бюджетов.

Напомним, в Волгограде накануне 1 сентября в школе №82 родителям учеников предложили собрать деньги на мебель и ремонт одного из школьных кабинетов. После обращения в редакцию ИА "Высота 102" директор школы нашла выход из положения, предоставив отвечающее требованиям помещение.