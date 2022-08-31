



82% российских школьников будут дарить букеты учителям на 1 сентября, выяснили* СК «Росгосстрах» и банк «Открытие». Их родители потратят на цветы в среднем по стране от 1 000 до 5 000 рублей. Соотношение расходов на хризантемы и гладиолусы к общим расходам на подготовку к школе оказалось самым высоким в Москве и Новосибирске, а самыми низкими - в Красноярске и Ростове-на-Дону, следует из индекса букета, который «Росгосстрах» и банк «Открытие» специально составили к началу учебного года.

Почти треть россиян (32%) 1 сентября в этом году планируют дарить личный букет классному руководителю, еще 22% - букеты сразу нескольким учителям. В каждом пятом случае (22%) респонденты планируют участвовать только в покупке общего букета от класса. 18% опрошенных вообще не собираются преподносить цветы учителям.

Треть россиян (34%) относятся к традициям 1 сентября равнодушно и приносят букеты в школу не каждый год. Каждый четвертый (23%) уверен, что благодарить учителей за их труд необходимо, но расходы на это слишком велики. Тем более что, по оценке почти половины респондентов (48%), астры и гладиолусы в этом году подорожали на 5-10%. Каждый пятый опрошенный дарит цветы учителям каждый год, а 16% россиян считают это пустой тратой денег и предпочли бы отдать эти деньги на благотворительность.

25% респондентов в этом году планируют потратить на цветы к 1 сентября от 1000 до 3000 рублей, еще 24% - от 3000 до 5000 рублей, а 29% - до 1000 рублей. Каждый седьмой россиянин (15%) планирует совершенно бесплатно собрать букет в собственном саду.

СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» подсчитали, как расходы на цветы к началу учебного года соотносятся с общими затратами на подготовку ребенка к школе. В среднем по стране индекс букета оказался равным 7,2 (во столько раз сборы обходятся дороже букетов). По регионам значения распределились следующим образом:

● Москва – 4

● Новосибирск - 4,5

● Санкт-Петербург – 7

● Нижний Новгород - 7,5

● Воронеж – 7,5

● Челябинск – 7,9

● Омск - 7,9

● Екатеринбург – 8

● Уфа – 8

● Казань – 8,8

● Самара – 9,3

● Пермь – 9,5

● Волгоград – 9,5

● Краснодар – 11,5

● Красноярск – 11,7

● Ростов-на-Дону – 11,7

Самыми популярными цветами для сентябрьского школьного букета стали хризантемы (24%), неожиданно - ромашки (16%), розы (12%), гладиолусы (9%) и астры (6%). Покупать цветы россияне предпочитают днем или вечером 31 августа (по 28%) или утром 1 сентября (26%).

*Репрезентативный опрос проведен компанией «Росгосстрах» и банком «Открытие» в августе 2022 года среди 1220 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ.