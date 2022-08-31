Из-за жаркого августа волгоградцы перестали травиться грибами









В Волгоградской области за последний месяц количество случаев отравлений грибами осталось на уровне июля. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на регуправление Роспотребнадзора. Так, с начала этого года было зафиксировано 13 отравлений грибами, тогда как в аналогичном периоде прошлого года таких случаев было 17.





Стабилизация ситуации связана в том числе с аномально жарким августом. Из-за жары любители тихой охоты отложили начало грибного сезона. К тому же говорить о хорошем урожае лесных даров в такой зной не приходится.



