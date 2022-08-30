Общество

Банк «Открытие» подарил зелёные скверы трем школам в Астрахани, Ярославле и Великих Луках

Общество 30.08.2022 18:33
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30.08.2022 18:33


Накануне 1 сентября банк «Открытие» торжественно открыл три школьных сквера, возведенных этим летом в рамках акции «Лес рук». В голосовании за выбор мест открытия скверов приняли участие более 50 тысяч школьников и их родителей.
Наибольшее число голосов на сайте проекта «Лес рук» осенью прошлого года получили средняя общеобразовательная школа №2 в городе Великие Луки (10 396 «поднятых рук»), средняя общеобразовательная школа №27 в Астрахани (9 171 «поднятая рука»), средняя школа №80 с углубленным изучением английского языка в Ярославле (7021 «поднятая рука»).
Перед Днем знаний все три сквера в честь любимых учителей были торжественно открыты. В церемониях приняли участие организаторы акции от банка «Открытие», школьники и их родители, те, кто голосовал за свою школу, и, конечно же, учителя.
На разработку проектов зеленых скверов профессиональными дизайнерами, выбор места заложения, согласование необходимой документации и реализацию проектов скверов потребовалось чуть больше полугода. В скверах на территориях школ высажены дубы, издавна символизирующие силу, долголетие, благородство и верность, поставлены удобные скамейки. В центре скверов располагается памятник Сове как символу фундаментальных знаний. Ученики смогут тереть её лапку на удачу перед контрольными и экзаменами.

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