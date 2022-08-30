Банк ВТБ запустил подкаст о культуре и бизнесе

Экономика 30.08.2022 15:49 Новости компаний
0
30.08.2022 15:49 Новости компаний
Банк ВТБ запустил подкаст «Культурная страна», посвященный наиболее ярким культурным событиям.
В новом проекте события в сфере культуры рассматриваются не только с искусствоведческой точки зрения, но и как бизнес-проекты: участники обсуждают их финансовую и технологическую составляющую, затрагивают вопросы социальной ответственности.
Ведущими подкаста стали представители банка ВТБ: Дарья Филиппова (управляющий директор Управления корпоративной социальной ответственности и событийного маркетинга), Наталья Бирюкова (руководитель дирекции «Семейный финансовый офис» Private Banking) и Елизавета Лернер (управляющий директор Департамента цифрового бизнеса).
Первый выпуск подкаста с участием директора ГМИИ имени Пушкина Мариной Лошак уже доступен по ссылке. Он посвящен выставке «Коллекция Морозовых. Брат Иван», проходящей сейчас в Пушкинском музее при поддержке банка ВТБ.
Банк «Открытие»: замедление инфляции и экономики США толкают ФРС к пересмотру планов30.08.2022 18:48
Экономика 30.08.2022 18:48
ВТБ улучшил условия зарплатного обслуживания30.08.2022 14:51
Экономика 30.08.2022 14:51
Банк «Открытие» продлил акцию «10 000 рублей за карту «120 дней»30.08.2022 14:45
Экономика 30.08.2022 14:45
Программа льготного автокредитования банка «Открытие» признана одной из лучших на рынке30.08.2022 12:46
Экономика 30.08.2022 12:46
Тариф на вывоз мусора для волгоградцев могут снизить в 2023 году30.08.2022 11:45
Экономика 30.08.2022 11:45
Сбер получил 8 наград премии инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD30.08.2022 11:34
Экономика 30.08.2022 11:34
Анатолий Попов: «Наша активная база клиентов выросла более чем на 130 тысяч компаний»30.08.2022 10:22
Экономика 30.08.2022 10:22
Клиенты других банков вдвое чаще переводят средства в ВТБ30.08.2022 09:34
Экономика 30.08.2022 09:34
В Сбере сообщили о запуске нового промовклада29.08.2022 13:42
Экономика 29.08.2022 13:42
ВТБ финансово поддержит более 40 тысяч пенсионеров29.08.2022 13:37
Экономика 29.08.2022 13:37
Банк Уралсиб увеличил максимальную сумму кредита по ипотеке29.08.2022 12:46
Экономика 29.08.2022 12:46
Банк «Открытие» добавил в «Бизнес-портал» единое окно для группы компаний29.08.2022 12:12
Экономика 29.08.2022 12:12
Миллион клиентов ВТБ подключили свои карты к Mir Pay для оплаты с помощью смартфона29.08.2022 10:40
Экономика 29.08.2022 10:40
В Волгоградской области продолжается модернизация и строительство сети уличного освещения27.08.2022 08:58
Экономика 27.08.2022 08:58
ВТБ: объем платежей участников программы компенсации комиссий в СБП превысил 4 млрд рублей26.08.2022 15:03
Экономика 26.08.2022 15:03