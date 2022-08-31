Общество

Концессии запускают выгодную акцию для должников «Спишем пени за оплату долга»

Общество 31.08.2022 10:19
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31.08.2022 10:19


Чтобы стать участником акции, жителям Волгограда необходимо оплатить всю сумму задолженности (включая текущую) за услуги водоснабжения, водоотведения и отопления в срок с 1 сентября по 20 октября 2022 года (включительно), и Концессии спишут ВСЕ начисленные пени.
Концессии водо- и теплоснабжения идут навстречу своим абонентам и дают возможность физическим лицам закрыть задолженность за отопление, холодное и горячее водоснабжение с минимальными затратами.
Погасить все имеющиеся задолженности можно любым из доступных способов оплаты:
• в офисах «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»;
• в мобильном приложении «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»;
• в отделении «Почты России»;
• в офисах «Мои документы» (МФЦ) при оказании услуг;
• в отделениях вашего банка и онлайн в мобильном приложении.
Напоминаем, что неплательщикам могут грозить ограничение выезда заграницу, арест на транспортное средство, изъятие движимого и недвижимого имущества, а также снятие денежных средств в счет погашения долга. 
Не упустите шанс, воспользуйтесь выгодным предложением по списанию пеней и оплатите все долги за воду и отопление! 

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