Телеком

Город-спутник Волжский получил полностью обновленную сеть 4G

Телеком 29.08.2022 14:55
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29.08.2022 14:55


МТС завершила очередной этап модернизации сети 4G в населенных пунктах Волгоградской области. Так, благодаря строительству новых базовых станций и модернизации действующего оборудования в городе-спутнике Волжском вдвое увеличилась скорость интернета. 
Волжский сравнительно молодой город, который возник в середине прошлого столетия благодаря строительству одноименной гидроэлектростанции, которую считают достижением в области производственной архитектуры. Строительство в городе нового телеком-оборудования и обновление действующих базовых станций, с запущенных на них сетью LTE в специальном диапазоне, позволило вдвое увеличить скорость мобильного интернета. Сотовый сигнал данной частоты обладает большей проникающей способностью, что позволило значительно расширить покрытие. Теперь местные жители могут на высокой скорости пользоваться современными цифровыми сервисами, организовывать дистанционную работу и обучение, вдвое быстрее загружать видео в соцсети, а вечером после работы смотреть кино онлайн и общаться в мессенджерах.
Контент наших абонентов все «тяжелеет» – им нужно вести стримы и выходить в прямые эфиры, играть в игры и загружать видео в наилучшем качестве в соцсети. Для этого нужные высокие скорости передачи данных, поэтому нашим приоритетом остается активное развитие сети четвертого поколения на территории всего региона, чтобы жителям было комфортно работать и развлекаться в сети. Сегодня высокое качество услуг МТС в Волгоградской области гарантируют сотни базовых станций, а благодаря модернизации сети, над которой работали наши специалисты, дополнительные улучшения почувствуют и жители Волжского, — отмечает директор филиала МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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