билайн более чем на 30% ускорил соединение с популярными интернет-сервисами





билайн ускорил для своих абонентов загрузку популярного тяжелого контента из Яндекс, ВКонтакте, IVI, Google, Okko, CDN-Video, Telegram и других сервисов. Так, например, с сервисами Яндекса пропускная способность увеличилась на 31%, с ВКонтакте (VK) — на 20%, c Telegram - на 67%.

Специалисты блока по операторскому бизнесу совместно с коллегами из технического блока билайна с начала года расширили пропускную способность стыков (прямое соединение между сетью билайн и оборудованием интернет-сервисов) с федеральными операторами связи, с российскими и зарубежными сервисами, а также ускорили загрузку популярного тяжелого контента за счет новых кеширующих и CDN (content delivery network) серверов. Суммарная пропускная способность стыков выросла более, чем на 30% с начала года.

Увеличение пропускной способности стыков позволяет клиентам качественно и на максимальной скорости использовать возможности сервисов, учитывает меняющиеся интересы и тренды потребления интернет-контента. Также это решение подготовило сеть к традиционному осеннему росту потребления дата-трафика.