Позовите профессора: язвенная болезнь у детей. Почему болят животики?

Полезно знать 30.08.2022 08:02
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30.08.2022 08:02
Боль в животе, тошнота, неприятный вкус во рту могут свидетельствовать о развитии язвенной болезни у ребенка. А самым грозным осложнением этого заболевания являются кровотечения. Какие факторы негативно влияют на развитие болезни? Какие симптомы должны насторожить родителей? Как должны питаться дети, чтобы быть здоровыми?
Консультирует врач-педиатр, кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии и неонатологии Института НМФО ВолгГМУ Альбина Давыдова.
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