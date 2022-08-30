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Позовите профессора: язвенная болезнь у детей. Почему болят животики?

Полезно знать 30.08.2022 08:02
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30.08.2022 08:02


Боль в животе, тошнота, неприятный вкус во рту могут свидетельствовать о развитии язвенной болезни у ребенка. А самым грозным осложнением этого заболевания являются кровотечения. Какие факторы негативно влияют на развитие болезни? Какие симптомы должны насторожить родителей? Как должны питаться дети, чтобы быть здоровыми? 
Консультирует врач-педиатр, кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии и неонатологии Института НМФО ВолгГМУ Альбина Давыдова.
Все серии проекта ВолгГМУ «Позовите профессора» смотрите на здесь

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