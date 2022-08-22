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«Ростелеком» поддержит цифровую трансформацию Государственной фельдъегерской службы

Телеком 22.08.2022 10:21
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22.08.2022 10:21



«Ростелеком» создал единую сеть передачи данных и организовал защищенный доступ в интернет для Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации (ГФС России). Надежная ИТ-инфраструктура объединила 84 территориальных органа ведомства в регионах.
Проект реализован на базе собственной защищенной инфраструктуры «Ростелекома». Единая сеть передачи данных обеспечивает общее информационное пространство для центрального аппарата и территориальных органов ГФС России. Все подразделения также получили доступ к вычислительным ресурсам и единому хранилищу данных, размещенных на ресурсах единой облачной платформы в центрах обработки данных «Ростелекома». Стабильные каналы связи станут инфраструктурным фундаментом, который обеспечит непрерывность работы ключевых сервисов ГФС России.
”Ростелеком”обладает большим опытом цифровизации территориально распределенных ведомств и зарекомендовал себя как ведущий цифровой партнер государства. Использование единой сети передачи данных и высокоскоростной доступ в интернет открывают широкие возможности для решения задач в рамках цифровой трансформации органов власти, — отметил Михаил Изотов,вице-президент–директор по работе с государственными органами «Ростелекома».
На базе надежной и мощной инфраструктуры ГФС России сможет эффективно решать текущие задачи и внедрять новые сервисы для повышения качества работы. Высокий профессионализм специалистов «Ростелекома», работавшихн ад создание мединой сети передачи данных, и грамотно организованное рабочее взаимодействие стали главными факторами успеха в реализации этого проекта, — сказал Александр Иванов, заместитель директора Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации.
Проект реализован в рамках Постановлений Правительства РФ № 1240 от 24 ноября 2014 года и № 1114 от 28 августа 2019 года.

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