«Ростелеком» поддержит цифровую трансформацию Государственной фельдъегерской службы

Телеком 22.08.2022 10:21
0
22.08.2022 10:21
«Ростелеком» создал единую сеть передачи данных и организовал защищенный доступ в интернет для Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации (ГФС России). Надежная ИТ-инфраструктура объединила 84 территориальных органа ведомства в регионах.
Проект реализован на базе собственной защищенной инфраструктуры «Ростелекома». Единая сеть передачи данных обеспечивает общее информационное пространство для центрального аппарата и территориальных органов ГФС России. Все подразделения также получили доступ к вычислительным ресурсам и единому хранилищу данных, размещенных на ресурсах единой облачной платформы в центрах обработки данных «Ростелекома». Стабильные каналы связи станут инфраструктурным фундаментом, который обеспечит непрерывность работы ключевых сервисов ГФС России.
— ”Ростелеком”обладает большим опытом цифровизации территориально распределенных ведомств и зарекомендовал себя как ведущий цифровой партнер государства. Использование единой сети передачи данных и высокоскоростной доступ в интернет открывают широкие возможности для решения задач в рамках цифровой трансформации органов власти, — отметил Михаил Изотов,вице-президент–директор по работе с государственными органами «Ростелекома».
— На базе надежной и мощной инфраструктуры ГФС России сможет эффективно решать текущие задачи и внедрять новые сервисы для повышения качества работы. Высокий профессионализм специалистов «Ростелекома», работавшихн ад создание мединой сети передачи данных, и грамотно организованное рабочее взаимодействие стали главными факторами успеха в реализации этого проекта, — сказал Александр Иванов, заместитель директора Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации.
Проект реализован в рамках Постановлений Правительства РФ № 1240 от 24 ноября 2014 года и № 1114 от 28 августа 2019 года.
Выживет только «Стая» — премьера экстремальной молодежной драмы18.08.2022 12:56
Телеком 18.08.2022 12:56
Отечественный и безопасный: «Ростелеком» предлагает новый сервис видеосвязи для компаний любого масштаба17.08.2022 12:39
Телеком 17.08.2022 12:39
Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2022 обеспечила свыше 3,5 млн часов трансляций16.08.2022 13:49
Телеком 16.08.2022 13:49
билайн: волгоградская молодежь разговаривает по телефону дольше, чем в среднем по России16.08.2022 12:59
Телеком 16.08.2022 12:59
«Ростелеком» запустил сайт для операторов: заказ услуги присоединения на объектах УЦН15.08.2022 11:45
Телеком 15.08.2022 11:45
МегаФон увеличил пропускную способность в Telegram в 2,5 раза10.08.2022 11:52
Телеком 10.08.2022 11:52
«Ростелеком» и ГК «ЛитРес» выяснили, что читают россияне и сколько готовы потратить на цифровую литературу09.08.2022 17:06
Телеком 09.08.2022 17:06
Школьницы из Волгограда завоевали море наград во всероссийском лагере МТС со звездами09.08.2022 11:10
Телеком 09.08.2022 11:10
Стабильно и без помех: «Ростелеком» подключил цифровой канал связи санаторию «Эльтон»05.08.2022 16:21
Телеком 05.08.2022 16:21
«Актрисы» вышли на съемочную площадку — новый сериал покажут в 2023 году02.08.2022 12:15
Телеком 02.08.2022 12:15
Чтобы лето не кончалось: кинопремьеры августа в видеосервисе Wink29.07.2022 16:01
Телеком 29.07.2022 16:01
МегаФон переводит HR-процессы на отечественное ПО29.07.2022 11:58
Телеком 29.07.2022 11:58
Эксперт протестировал сеть билайн после масштабной модернизации28.07.2022 16:14
Телеком 28.07.2022 16:14
билайн предлагает скидку 50% на мобильную связь, домашний интернет и ТВ27.07.2022 14:08
Телеком 27.07.2022 14:08
«Синтерра Медиа» обеспечила ТВ-сигнал для VK Fest 202227.07.2022 13:03
Телеком 27.07.2022 13:03