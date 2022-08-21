Рейс Санкт-Петербург-Волгоград задержался на 3 часа из-за ЧП









Авиарейс Санкт-Петербург-Волгоград накануне прибыл в волгоградский аэропорт почти с трехчасовой задержкой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграмм-канал Aviaincident. ЧП случилось в аэропорту Пулково при вылете.







Самолет авиакомпании «Россия» должен был вылететь в 15.11 ч. в Волгоград, однако экипаж доложил о необходимости вернуться на стоянку по технической причине.





Пассажирам пришлось дожидаться в аэропорту замены самолета. В Волгоград авиалайнер прилетел в 21:40 вместо 19:05 ч.