В Волгограде с высоты показали разрушенную чашу бассейна у «Гасителя»

В Ворошиловском районе Волгограда с высоты видеограф Александр Максимов показал реставрацию памятника волжским речникам «Гаситель». Как сообщает ИА «Высота 102», работы на объекте культурного наследия регионального значения поделены на три этапа.

Срок выполнения работ указан — с даты заключения госконтракта до 1 ноября 2022 года. Победитель аукциона ООО «Линт» обязуется привести в порядок памятник за 10 067 508,08 рублей.

Согласно проектной документации, работы поделены на три этапа. До 30 сентября этого года подрядная организация должна реконструировать сам пароход, установленный в бассейне, облицованном гранитными плитами. С 1 по 17 октября необходимо восстановить 13-метровую стелу с якорем, облицованную бальзамитовыми плитами. В период с 18 октября по 1 ноября необходимо произвести наружную отделку чаши бассейна.





Сейчас на объекте идут демонтажные работы. На месте работает тяжелая техника.

Памятник волжским речникам был установлен на берегу Волги в долине реки Царицы 6 ноября 1977 года. Автором проекта выступил народный архитектор СССР Вадим Масляев.

Фото и видео: Александр Максимов / vk.com

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