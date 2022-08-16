В Волжском потушили пожар в доме, где зимой произошел взрыв



















Накануне вечером в Волжском пожарные потушили горящую квартиру в доме №5 по ул. Кирова, где в феврале этого года произошел взрыв и погиб человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в 22-21 ч.





В одной из квартир в первом подъезде на 4-ом этаже в комнате площадью три на пять метров горели домашние вещи. Пожар потушили огнеборцы 13-ой противопожарной части в 22-55 ч. К счастью, никто не пострадал.





Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.







