Происшествия

В Волжском потушили пожар в доме, где зимой произошел взрыв

Происшествия 16.08.2022 09:03
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16.08.2022 09:03






Накануне вечером в Волжском пожарные потушили горящую квартиру в доме №5 по ул. Кирова, где в феврале этого года произошел взрыв и погиб человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в 22-21 ч. 

В одной из квартир в первом подъезде на 4-ом этаже в комнате площадью три на пять метров горели домашние вещи. Пожар потушили огнеборцы 13-ой противопожарной части в 22-55 ч. К счастью, никто не пострадал. 

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. 

Напомним, 27 февраля в последнем подъезде этого дома на пятом этаже произошел взрыв. Хозяин квартиры выпрыгнул из квартиры, получил тяжелые травмы и позднее скончался в больнице. 

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