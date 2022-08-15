«Какой милашка»: в Волгограде саркофаг БК-31 чистят роботы-пылесосы

В Волгограде посетители экспозиции БК-31 сегодня вечером сняли на видео робота. Как сообщает ИА «Высота 102», необычный «сотрудник» поддерживает чистоту в стеклянном саркофаге.





— Какой милашка! Убирается, Жужа, — сообщают удивленные читатели информагентства.

Обновленный участок набережной в Волгограде у экспозиции БК-31 посетил в середине июля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Политик почтил память павших защитников Отечества, возложив цветы к открывшемуся в годовщину начала битвы на Волге мемориалу.

Легендарный боевой корабль после артиллерийского обстрела немецко-фашистских войск в октябре 1942-го затонул недалеко от Краснослободска. Экипаж принял свой последний бой. Воины сражалась до последнего. Поисковики обнаружили останки 11 человек, считавшихся пропавшими без вести.

Бронекатер подняли со дна в 2017 году и реконструировали — он стал частью мемориального комплекса в память о защищавших Сталинград моряках Волжской военной флотилии. Судно со следами вражеских снарядов поместили в стеклянный саркофаг. В вечерние часы пробоины подсвечиваются красным светом, а сам БК-31 плывет по виртуальным волнам.

Дату открытия экспозиции определили ветераны региона. Их инициативу поддержал губернатор Андрей Бочаров.

Фото и видео: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» / читатели информагентства

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