







В Волгоградской области в результате ДТП пострадали трое человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне около девяти часов вечера в рабочем поселке Новониколаевский.





74-летний водитель, управляя автомашиной «ЗАЗ Шанс», совершил наезд на 25-летнего мужчину, 35-летнюю женщину и годовалую девочку. С различными травмами пешеходы доставлены в больницу.