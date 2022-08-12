Большая стройка





Недавно Поволжский банк Сбербанка ко Дню строителя, который отмечается в России 14 августа, выпустил пресс-релиз об увеличении общего портфеля девелоперов жилья в регионах Поволжья. Так по данным банка портфель проектов девелоперов жилой недвижимости в Сбербанке в регионах Поволжья превысил 100 млрд рублей. По сравнению с августом прошлого года он увеличился на 65%. Также пресс-служба Поволжского банка Сбербанка отмечает, что в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областях количество открытых в Сбере счетов эскроу по сделкам с недвижимостью в рамках механизма долевого строительства выросло в 1,4 раза, а общий объём – в 1,7 раз.

Казалось бы, что эта информация может быть полезна только крупным строительным компаниям и акционерам Сбера, но так ли это на самом деле и почему о финансовых портфелях девелоперов полезно знать и людям, которые планируют купить квартиру? Мы решили разобраться в этом.

Во-первых, сразу стоит отметить, что в настоящее время большинство сделок совершаются по проектному финансированию, т.е. когда средства покупателя поступают на эскроу-счёт, но получить их застройщик может только после того, как объект будет сдан. С одной стороны, подобный подход защищает финансы людей, а вот с другой – доход, получаемый от размещения средств покупателей квартир, используется для снижения ставки застройщику. Часть скидки по своему кредиту застройщик может перераспределить в пользу покупателя — физического лица, оформляющего ипотеку. Поэтому иногда можно встретить предложение с ипотечной ставкой от 0,1%.

Стоит отметить, что этой возможностью сегодня пользуются все чаще. По данным Сбербанка в Поволжье по итогам первых 7 месяцев 2022 года количество ипотечных кредитов с дополнительной скидкой от застройщика увеличилось почти на 19% по сравнению с показателями 2021 года.

Второй момент, почему рост финансового портфеля девелоперов может быть интересен жителям региона, это увеличение количества новых ЖК. Чем больше финансов вкладывается в строительство, тем больше выбор квартир, домов, районов города и самих застройщиков. Выбор – это всегда хорошо, т.к. можно подобрать квартиру своей мечты, при этом ориентируясь на приемлемую для вас цену.

Еще один важный момент: строительство сегодня оказывает значительное влияние на развитие экономики. Это и рабочие места, и налоги, которые платит девелопер, и вложения в сопутствующие отрасли (материалы для строительства, логистика и т.д.). Чем больше средств вкладывается в строительство, тем успешнее развивается экономика региона.

Столь значительное развитие строительства на руку всем, об этом говорят и эксперты. Ярослав Костарев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка отмечает: «Сейчас в Поволжье строительная отрасль развивается очень активно, об этом свидетельствует рост как общего портфеля девелоперов, так и портфеля ответственного финансирования. Это очень положительная тенденция и для жителей, и для регионов. Сегодня можно говорить о том, что строительство жилой недвижимости является одним из крупнейших драйверов экономики страны».

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