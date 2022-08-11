Общество

«Я пенсионер, а не генерал»: казачий атаман из-под Волгограда попал в фейк-ньюс зарубежных СМИ

Общество 11.08.2022 20:36
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11.08.2022 20:36


Ряд американских и британских СМИ в июне этого года опубликовали статьи о неком русском «отставном генерале Павле». Иностранная пресса «отправила» военного в зону проведения специальной военной операции на Украине. 

Консервативная американская ежедневная газета New York Post выпустила материал под названием «Россия посылает на Украину тяжелый танк». В свою очередь британская газета-таблоид The Sun, издаваемая в Великобритании и Ирландии, опубликовала статью с заголовком «У Путина кончились военные, он призывает отставных генералов». Ежедневный английский таблоид Daily Star, издаваемый в Соединенном Королевстве,  разместил сюжет о «67-летнем генерале Павле», которого Владимир Путин якобы вернул в вооруженные силы РФ и отправил для участия в СВО.

В один момент отставной офицер пограничных войск Иван Турчин из Еланского района Волгоградской области стал «знаменитостью». Отставник обратился в редакцию информагентства и рассказал, как он невольно стал жертвой информационной войны. 


Как удалось выяснить корреспондентам информагентства, источником информации для публикаций иностранных СМИ послужили данные, полученные разведкой Украины. Фотографии, используемые в материалах зарубежных изданий, сделаны в парке Еланского района Волгоградской области во время празднования Дня пограничника 28 мая 2022 года. 

Со мной такая ситуация произошла впервые в жизни, чтобы вот так мою фотографию взяли, напечатали какие-то лживые статьи, а потом еще имели наглость искать со мной контакта, — рассказал информагентству наш собеседник. 

Иван Турчин вышел в отставку в 2011 году. На пенсии нашел себя в общественной деятельности — бывший военный занимается патриотическим воспитанием молодежи. Иван Иванович является полковником казачьих войск и атаманом станицы Елань. 

В интернете была выложена моя фотография, где я фотографировался для «Еланских вестей» 28 мая 2022 года вместе с главой районной администрации на поднятии флага в День пограничника. Потом мне рассказали, что оказывается мое фото было использовано в иностранной прессе. В статьях утверждалось, что якобы я генерал и нахожусь на Украине для участия в СВО, — возмутился офицер. — Но подождите минуту, какой я генерал, если у меня звание майор? Я пенсионер, а не генерал. 


В статье британского издания The Sun множество фактологических ошибок, как то — неверно указаны общий стаж военной службы, возраст и звание Ивана Турчина. Ошиблись авторы фейкового вброса и с местом жительства офицера, сообщив, что после выхода в отставку он проживал в Подмосковье, а не в Волгоградской области. 

По словам Турчина, на него пытались выйти иностранные журналисты. И теперь становится понятно для чего. 

Конкретно, бельгийские корреспонденты пытались узнать как можно больше личной информации по офицеру от администрации Еланского района, прикрываясь якобы интересом к созданию большой статьи о годах службы Ивана Турчина в погранвойсках. 


Два раза пытались выяснить про меня информацию через местные сообщества в Интернете. Первый раз написал некий корреспондент Андрей. Под его сообщением я обозначил, что это фейк и не стоит этому человеку ничего рассказывать. После этого Андрей перестал появляться в Сети. Затем появился Артур, но вскоре и он, не получив желаемого, просто исчез. Напрямую на меня никто не выходил, пользовались обходными путями. Я сразу почувствовал подвох, потому что о своей службе предпочитаю не распространяться даже после выхода на пенсию, так как мне доводилось работать с информацией, составляющей государственную тайну. 

Как уточнил отставной офицер, неизвестные не оставляли попыток выяснить хоть что-то и попытались связаться с родственниками майора. 

В один день вышли на жену и дочь через соцсети. Нашли их личные страницы, но ничего не получилось. После серии неудачных попыток выведать что-то относительно меня, эти неизвестные личности исчезли, как будто их и не было. 

Ранее информагентство сообщало об осужденном за распространение фейков о действиях российской армии в ходе СВО бывшем преподавателе ВолГУ Романе Мельниченко. Экс-сотрудник одного из ведущих волгоградских вузов был замечен в связях со СМИ недружественных России стран. 

Фото и коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102» / Иван Турчин 

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