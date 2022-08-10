Зенитчики под Волгоградом днем и ночью подавляли беспилотники

Общество 10.08.2022 11:34
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10.08.2022 11:34
Военнослужащие зенитно-ракетного подразделения мотострелкового соединения на полигоне Прудбой в Волгоградской области отработали действия по обнаружению и подавлению беспилотных летательных препаратов.
Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, дежурные силы по ПВО обнаружили разведывательные беспилотники условного противника на высотах от 30 до 500 метров с применением зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска-М1».
Расчеты радиоэлектронной борьбы выполнили постановку радиоэлектронных помех различной сложности, подавление каналов управления и передачи мультимедийной информации и принудительную посадку беспилотников.
Занятия проводились в ночное и дневное время суток.
В тренировке приняли участие около 50 военнослужащих и порядка 10 единиц специальной техники.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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