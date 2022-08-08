В Волгограде сгорел балкон в пятиэтажке









В Волгограде накануне потушили пожар на балконе в пятиэтажке на проспекте Жукова в Дзержинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании по данному адресу поступило в 16-54 ч. Горели домашние вещи на балконе.





Огонь ликвидировали в 17.05. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, пояснили в ГУ МЧС по Волгоградской области.



