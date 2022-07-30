В Волгограде на месте болота построят многоэтажку









Жители многоэтажек в Советском районе Волгограда вот уже несколько лет вынуждены жить рядом с… болотом. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, проживающие на ул. 35-ой Гвардейской, 11 около восьми лет назад рядом с их пятиэтажками снесли аварийный дом.







После этого участок огородили забором, установили там сторожку. Однако все эти годы территория не использовалась. Зато здесь появилось болото со всеми вытекающими - отвратительным запахом, комарами и мошкой. На этой территории также обитают бездомные собаки, а бомжи периодически выламывают забор, куда забираются дети.

Волгоградцы недоумевают – если у этого участка земли есть хозяин, то почему ему позволили так его забросить?Эти вопросы горожан редакция адресовала в администрацию Волгограда.- Данная территория в рамках заключенного соглашения была предоставлена инвестору для строительства жилого дома. В связи с тем, что девелопер неоднократно нарушал сроки реализации отдельных этапов соглашения, оно было расторгнуто в сентябре 2021 года. В ноябре 2021 года новое инвестиционное соглашение на строительство жилого дома было заключено с другой компанией-застройщиком, - пояснили в мэрии.В администрации Волгограда также добавили, что, по условиям соглашения не менее 4,65% жилых помещений в новостройке будет передано муниципалитету для предоставления жильцам аварийных домов. В настоящее время инвестор разрабатывает проектную документацию для строительства дома.Кроме того, в рамках подготовки территории к строительству будут предусмотрены работы по осушению заболоченного участка, уточнили в мэри.