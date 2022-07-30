В Волгограде на месте болота построят многоэтажку

Волгоградцы недоумевают – если у этого участка земли есть хозяин, то почему ему позволили так его забросить?
Эти вопросы горожан редакция адресовала в администрацию Волгограда.
- Данная территория в рамках заключенного соглашения была предоставлена инвестору для строительства жилого дома. В связи с тем, что девелопер неоднократно нарушал сроки реализации отдельных этапов соглашения, оно было расторгнуто в сентябре 2021 года. В ноябре 2021 года новое инвестиционное соглашение на строительство жилого дома было заключено с другой компанией-застройщиком, - пояснили в мэрии.
В администрации Волгограда также добавили, что, по условиям соглашения не менее 4,65% жилых помещений в новостройке будет передано муниципалитету для предоставления жильцам аварийных домов. В настоящее время инвестор разрабатывает проектную документацию для строительства дома.
Кроме того, в рамках подготовки территории к строительству будут предусмотрены работы по осушению заболоченного участка, уточнили в мэри.