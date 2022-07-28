Оформить статус самозанятого теперь можно в Торгово-промышленной палате Волгоградской области через сервис Сбера
Экономика 28.07.2022 10:19 Новости компаний
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28.07.2022 10:19 Новости компаний
Благодаря сотрудничеству Сбера и Торгово-промышленной палаты Волгоградской области у жителей региона появилась возможность оформления самозанятости непосредственно в данной региональной некоммерческой организации без необходимости посещения налоговой и офиса банка. Регистрация статуса проходит через сервис Сбера «Своё дело» для самозанятых. Данной возможностью воспользовались уже 190 жителей Волгоградской области.
Сотрудники Торгово-промышленной палаты Волгоградской области прямо на месте смогут оказать консультационную поддержку и помощь с регистрацией самозанятости. Процесс регистрации происходит с помощью приложения Сбербанк Онлайн, которое уже установлено в смартфоне с доступом в интернет или с помощью его web-версии, адаптированной для мобильных устройств.
Используя цифровую платформу Деловой среды, специалист Торгово-промышленной палаты Волгоградской области оформляет и отправляет заявку. После этого заявитель получает СМС со ссылкой по указанному им номеру телефона и попадает в приложение Сбербанк Онлайн, в котором и проходит этапы регистрации при консультационной поддержке сотрудника региональной некоммерческой организации. С помощью Сбербанк Онлайн данные в налоговую службу передаются автоматически.
Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка:
«Мы готовы поддержать тех, кто самостоятельно производит продукт или услугу и занимается предпринимательством. Наши специализированные дистанционные сервисы могут оказать существенную помощь тем, кто делает первые шаги в бизнесе. Мы видим, что партнёрский проект с Торгово-промышленной палатой Волгоградской области становится востребованным среди волгоградцев».
Вадим Ткаченко, президент Союза «Торгово-промышленная палата Волгоградской области»:
«Мы уже давно сотрудничаем со Сбербанком в деле поддержки и развития предпринимательства. Сервис по оформлению самозанятых граждан, представленный непосредственно в самой Торгово-промышленной палате, несомненно станет действенным инструментом тем, кто хочет открыть и развивать своё дело».
Регистрируясь в приложении Сбербанк Онлайн, самозанятый получает бесплатный доступ к пакету услуг «Своё дело». Он включает в себя набор сервисов, необходимых для введения профессиональной деятельности, таких как: работа с чеками, уплата налога, консультация юристов, кредитование для самозанятых, онлайн-календарь для записи клиентов, конструкторы сайтов и документов.
Подробнее о сервисе «Своё дело» и налоговом режиме для самозанятых — на сайте Сбербанка в разделе «Самозанятым».
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