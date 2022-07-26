Происшествия

«Три дня назад пытались поджечь»: хозяин сгоревшего под Волгоградом Lexus обратился в полицию

Происшествия 26.07.2022 19:33
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26.07.2022 19:33


В Волжском Волгоградской области полиция организовала проверку по факту ночного пожара во дворе 14-этажки по улице Мира в 37-микрораойне. Как сообщает ИА «Высота 102» сегодня, 26 июля, примерно в 02.25 ночи загорелась иномарка Lexus.

Корреспонденты информагентства связались с хозяином сгоревшего автомобиля. Молодой человек, представившийся Эрвином Юлдашевым, рассказал о странном происшествии. 



— Три дня назад мою машину пытались поджечь. Я оставил ее у подъезда дома, где живу. Утром увидел следы бензина. В полицию не обратился, потому что подумал, что может сосед какой-то неадекватный постарался. К тому же бензин попал на небольшую площадь автомобиля, я просто все отмыл, — рассказывает волжанин. 

По словам молодого человека, после этого инцидента он перепарковал машину в другой двор.

— Вчера где-то в 22.00 оставил машину и пошел к себе домой. О случившемся пожаре узнал только утром, когда пришел за автомобилем. Сегодня подал заявление в полицию, — поделился Эрвин. 

В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области журналисту ИА «Высота 102» подтвердили, что заявление по поводу происшествия принято. 

— Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — пояснили в региональном главке МВД. 

По информации ГУ МЧС по Волгоградской области, огонь уничтожил автомобиль Lexus IS250 2005 года выпуска на площади в 10 «квадратов». Пламя зацепило и припаркованную рядом машину Hyundai Santa Fe. Горение ликвидировали менее чем за 20 минут. Пострадавших нет. Причину пожара установит экспертиза.


Однако камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали  возможного поджигателя иномарки Lexus. На кадрах можно отчетливо различить неизвестного человека, совершающего непонятные манипуляции у дорогого автомобиля, после чего машина загорается. Предполагаемый поджигатель спешно покидает место происшествия.

По словам потерявшего иномарку волжанина, он не считает, что сгоревший автомобиль — это какое-то предупреждение или расплата за какие-то «темные» дела. 

— Я законопослушный гражданин. У меня все, как у всех: семья, работа. Да и автомобиль не самый дорогой. Хороший, но не прям люкс. У поджигателя, я так понял, с собой была канистра или бутылка. Версий особо никаких нет, как и понимания, кто это мог сделать. Вероятно, что поджигал местный житель.  

Фото и видео: Powernet / Эрвин Юлдашев

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