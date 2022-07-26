Волгоградские оперативники в Мурино задержали пару аферистов











Волгоградские оперативники задержали по подозрению в интернет-мошенничестве 35-летнюю жительницу Ленинградской области и ее 40-летнего сожителя.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, предприимчивую пару, которая обманула жительницу Волжского на полмиллиона рублей, полицейские задержали в городе Мурино накануне.













Установлено, что ранее судимая 35-летняя женщина создала в социальной сети страницу, где размещала предложения о продаже детских товаров по заманчивым ценам.

– Потенциальным покупателям, заказавшим товар, она отправляла транспортную накладную и реквизиты на оплату, фактически не отправляя товар. Полученные деньги обналичивал второй фигурант - 40-летний сожитель задержанной, – рассказали в главке МВД.













Так, более 500 тысяч рублей перечислила аферистам жительница Волжского. Она заказала партию детских товаров - коляски, шезлонги, качели и велосипеды и перевела денежные средства на счет злоумышленников. Однако товара покупательница так и не дождалась.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере). Следствие будет ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

Граждан, пострадавших от деятельности указанных лиц, просят обращаться в Управления МВД России по г. Волжскому.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области